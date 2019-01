Annuncio

Annuncio

Sarà una puntata di Beautiful assolutamente da non perdere quella che Canale 5 trasmetterà oggi 25 gennaio a partire dalle ore 13:40. In essa, infatti, farà il suo ritorno a Los Angeles un personaggio molto amato dai fan della soap americana ma assente già da diversi anni. Parliamo di Taylor Hayes, la madre di Steffy e Thomas che sarà interpretata ancora dall'attrice Hunter Tylo. Questa sorpresa non sarà una semplice visita di cortesia alla figlia, con l'obiettivo di starle vicino in un momento tanto difficile della sua vita.

Leggi anche Il Paradiso delle Signore 25 gennaio: Aldo svela ad Antonio il flirt di Elena

La psicologa, infatti, sarà portatrice di una notizia riguardante il tentato omicidio ai danni di Bill Spencer, che in pochi istanti metterà fine alla preoccupazione di Liam, convinto di essere diventato una persona pericolosa [VIDEO].

Advertisement

Ma entriamo nel dettaglio delle anticipazioni relative all'appuntamento odierno.

Beautiful anticipazioni: Taylor si presenta da Bill

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti la puntata in onda oggi 25 gennaio si aprono con la discussione tra Ridge e Steffy. Quest'ultima si dirà convinta che Hope stia nascondendo qualcosa che potrebbe in qualche modo avere a che fare con Liam. Tali sospetti si trasformeranno in realtà poco dopo, quando sarà lo stesso Spencer ad aprirsi con l'ex moglie. Liam, infatti, confesserà a Steffy di essersi spinto oltre ogni limite possibile con il padre, arrivando persino a tentare di ucciderlo. Ma proprio mentre i due coniugi vivranno un momento molto intenso, dimostrando di essere ancora molto legati l'uno all'altra, a villa Spencer accadrà un vero colpo di scena.

Advertisement

I migliori video del giorno

Taylor si presenterà davanti a Bill per una visita che stupirà molto il suocero e le cui motivazioni verranno spiegate solo nella puntata di domani 26 gennaio: è stata lei a sparare all'uomo che ha sconvolto la vita di Steffy.

Le drammatiche conseguenze

La puntata odierna di Beautiful sancirà il ritorno di Taylor a Los Angeles anche se per conoscere le motivazioni della sua visita a Bill dovremo attendere fino a domani 26 gennaio. Solo in tale occasione, la psicologa confesserà di avere sparato al consuocero e metterà fine, almeno agli occhi dei telespettatori, al giallo relativo al tentato omicidio ai danni di Bill Spencer. Nelle ultime settimane sono stati fatti molti nomi ma mai, anche nella mente dei fan storici, è stata ventilata la possibilità che potesse essere stata Taylor a compiere un simile gesto inconsulto. Le ragioni di tale violenza verranno chiarite dalla diretta interessata, che esprimerà un forte odio verso chi ha rovinato la vita di Steffy.

Impossibile, a questo punto fare a meno di chiedersi se alla fine la Hayes finirà in carcere o se verrà graziata dallo Spencer.

Come molti di voi sospetteranno, non ci sarà alcuna punizione per lei anche se Steffy dovrà assecondare le richieste del suocero per evitare che ciò accada. Archiviata questa trama, che non durerà a lungo, essa tornerà ad essere di grande attualità fra qualche mese, quando la notizia giungerà alle orecchie di Hope. Sarà questo il punto di inizio del più grande dramma degli ultimi tempi: per allontanarsi dallo stress causato da Taylor, la Logan deciderà di recarsi nell'isola di Catalina a poche settimane dalla fine della sua gravidanza. Ma il parto avverrà prematuramente e la bambina "morirà" [VIDEO] a causa del distacco della placenta. Anche se questa vicenda sarà destinata a riservare ancora grandi sorprese in futuro.