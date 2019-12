Le anticipazioni delle trame iberiche della soap Una vita sono molto interessanti e ricche di intrighi. Infatti, Santiago dopo aver scoperto Marcia accanto a Felipe, minaccia quest'ultimo di morte e non vuole che sua moglie accetti il lavoro che lui le ha è offerto all'ambasciata. L'avvocato da parte sua non riesce a dimenticare la brasiliana verso la quale nutre ancora un profondo sentimento d'amore, Genoveva è molto scocciata da questa situazione e parla al suo fidanzato. Egli cerca di giustificarsi con delle scuse che non fanno che peggiorare la sua situazione tanto che i due alla fine litigano.

Felipe è ancora innamorato di Marcia

L'amore che Felipe ancora prova per la brasiliana emerge in modo sempre più chiaro e Genoveva è molto stanca di questa situazione. Quando chiede dei chiarimenti al suo fidanzato, lui si giustifica in diversi modi e con delle scuse improbabili. I due fidanzati finiscono così per avere una accesa discussione. Nel frattempo, l'avvocato deve preparare la sua testimonianza contro Andrade. Genoveva comunica a Felipe di essere incinta.

Maduro viene ucciso

Bellita è sempre più gelosa di Josè perché pensa - a causa anche dei dubbi che le ha fatto sorgere Margarita - che egli abbia una relazione extraconiugale.

Josè intanto riceve un'offerta di lavoro da un produttore cinematografico americano, Milton Goldstein.

Camino è triste perchè Maitè, da quando è tornata ad Acacias, ha un atteggiamento distaccato nei suoi confronti. Poco dopo, l'artista lascia la città.

Genoveva legge il quotidiano dove un articolo attira la sua attenzione. In esso vi è infatti scritto che il dottor Maduro è morto e la Salmeron pensa che egli sia stato assassinato da Ursula. Le cameriere sono dello stesso parere.

Felipe subisce un attentato

L'avvocato Alvarez Hermoso parte per recarsi in tribunale dove si terrà il processo contro Andrade ma in strada viene colpito da un veicolo.

Egli cade in terra ferito e dopo questo tragico evento, non può più recarsi a rendere le sue dichiarazioni contro il delinquente.

Felipe è molto grave ed il medico chiamato dai suoi vicini, lo fa trasferire immediatamente in ospedale dove dichiarano che la sua prognosi è infausta. Quando Casilda e Fabiana raccontano a Marcia quanto accaduto al suo ex, la giovane donna vorrebbe correre nel nosocomio da lui. Tutto il quartiere è preoccupato per l'avvocato e si chiede se ce la farà.

Mendez arresta Santiago

Mendez ferma Santiago, convinto che dietro l'incidente di Felipe ci sia lui ma Marcia gli fornisce un alibi.

Il poliziotto va allora in carcere da Andrade per chiedergli se è stato lui ad ordinare di attentare alla vita dell'avvocato.

Intanto Arantxa dice a Bellita che i suoi dubbi sulla infedeltà del marito Josè sono fondati perchè egli intrattiene una relazione extraconiugale con Esther. Genoveva intanto comunica ad Ursula che è disposta a darle dei soldi purchè lei se ne vada dalla cittadina. La Dicenta rifiuta.

Felipe è salvo

La salute di Felipe migliora e l'uomo può fare ritorno a casa. Marcia entra furtivamente nel suo appartamento per vederlo.

La brasiliana va poi in carcere ad incontrare Santiago e lì, si ritrova faccia a faccia con Andrade, l'uomo che l'aveva rapita.