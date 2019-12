Sono sempre più avvincenti le trame iberiche della soap opera Il Segreto, Nelle puntate trasmesse in Spagna fino al 20 dicembre, la marchesa Isabel De Los Visos, dopo aver ricevuto una telefonata deciderà di partire temporaneamente da Puente Viejo. La zia Eulalia sarà sempre più determinata a trovare il nascondiglio di Francisca Montenegro per vendicarsi di lei. Il capitano Huertas ed Inigo pensano che per Pablo non sia un buon momento per fuggire a causa della rivolta di Jaca.

Isabel dopo aver ricevuto una telefonata vuole partire subito dal paesino

La marchesa riceve una telefonata e quando attacca è molto emozionata ed ordina ad Antonita di prepararle immediatamente i bagagli.

Quest'ultima le dice che andandosene deluderà Francisca. Maqueda non comprende perché la marchesa abbia modificato i suoi piani di viaggio dato che sarebbero dovuti partire insieme. Isabel ribadisce al suo sottoposto che loro due non saranno mai una coppia. Adolfo chiede a Tomas di inviare un vaglia per pagare l'anello che ha acquistato per Rosa. L'umore di Francisca e la sua dermatite migliorano. La Montenegro inizia a pensare che la marchesa abbia ragione: è il momento di uscire dal suo isolamento.

Matias rivela a Marcela la sua preoccupazione

Damian ed Alicia vorrebbero organizzare una azione per vendicare l'incidente accaduto in miniera e la morte di Cosme. Matias parlando con Marcela, le confessa di essere molto preoccupato per i numerosi arresti avvenuti in paese. La Del Molino abbraccia suo marito con affetto mentre davanti a loro sta passando Tomas.

Eulalia ha una nuova strategia per trovare Francisca

La De Los Visos comunica a Maqueda di aver cambiato i suoi piani e che ha deciso di partire subito e da sola.

L'uomo si sente molto frustrato. Successivamente, il caposquadra della marchesa chiede a Tomas di scoprire perchè la madre ha modificato i suoi programmi di viaggio. Adolfo rivela a Tomas che suo suocero gli ha offerto un posto in fabbrica. Ignatio comunica a Pablo che la rivolta è stata interrotta e che ora è il momento di fuggire. Il capitano Huertas gli darà l'aiuto ed i consigli necessari. Carolina è affranta perchè non sa per quanto tempo non vedrà il suo ragazzo e cerca di farsi consolare da Encarnacion e Manuela.

Eulalia Castro sta elaborando un piano radicale per scoprire dov'è nascosta Francisca. Mauricio propone ad Ignatio l'incarico di consigliere comunale ma lui rifiuta. Matias accetta invece di assumere questo ruolo. Adolfo accetta di lavorare per il suocero.

Matias è preoccupato per Raimundo

Matias è preoccupato per suo nonno che da diverse settimane non si fa vedere in paese. Mauricio lo tranquillizza dicendogli di essere certo che Raimundo tornerà presto nel paesino. Rosa comunica alla famiglia la data del suo matrimonio mostrando l'anello che le ha regalato Adolfo.

Francisca vuole assolutamente vedere la marchesa ed Antonita non sa come distrarla. A Damian manca molto Cosme. Pablo non riesce a fuggire perché ha paura di essere ucciso.