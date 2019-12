Le anticipazioni spagnole della soap opera Una vita sono molto avvincenti e piene di intrighi. Ursula, recatasi in carcere per interrogare Andrade, scopre che Santiago non è chi dice di essere ma un uomo sotto falsa identità. Il vero marito di Marcia è infatti morto da tempo in Brasile. La Dicenta deve riflettere se rivelare questa notizia alla sua ex signora o meno perché se essa arrivasse alle orecchie di Felipe, egli non avrebbe più alcun motivo per non tornare dalla sua ex, la donna che davvero ama.

Felipe e Genoveva preparano il loro matrimonio

L'avvocato Alvarez Hermoso e la Salmeron preparano le loro nozze. Ormai ai due manca soltanto di parlare con il sacerdote della parrocchia di calle Acacias per decidere la data della cerimonia e poterla così comunicare ai loro vicini. Intanto Ursula è appena tornata dal carcere dove ha interrogato Andrade. Il delinquente le ha rivelato che il vero Santiago è morto in Brasile e che il sudamericano arrivato nel piccolo quartiere borghese mentre Marcia stava per sposarsi con l'amato Felipe, è soltanto un impostore.

I molti dubbi provati dalla giovane brasiliana ed i sospetti di Genoveva sono quindi entrambi fondati.

Ursula rivela a Genoveva che Santiago è un uomo sotto falsa identità

Ursula decide di rivelare a Genoveva che Santiago è un impostore e che il vero marito di Marcia è morto in Brasile. Questa informazione servirà poi alla Dicenta per minacciare la sua ex signora dicendole che nel caso in cui Felipe venisse a saperla, egli non avrà più alcun motivo per non tornare dalla brasiliana invece di sposare lei, nonostante i suoi intrighi per incastrarlo. Intanto Marcia soffre moltissimo di ansia e si sente abbandonata.

Cesareo indaga su Camino

Cesareo decide di seguire Camino per capire dove vada sempre di nascosto. Il guardiano scopre così che la ragazza si intrufola nella bottega della pittrice Maitè e lo riferisce a Felicia che si reca allora dalla nipote di Armando per chiederle cosa stia accadendo tra lei e sua figlia.

Rosina invece sospetta che tra l'artista e Liberto ci sia una tresca e si presenta a casa della pittrice per scoprire la verità. La Rubio viene così a sapere che in realtà suo marito è interessato ad aprire una galleria d'arte insieme a Maitè.

Nel frattempo, Casilda e Jacinto vincono il premio della lotteria giocando il numero che la zia Anita ha rivelato loro. Genoveva pensa che Ursula non le abbia detto la verità su Santiago; tuttavia, ella interroga l'uomo per chiedergli chi sia realmente. Il brasiliano sentendosi senza altra via d'uscita decide di partire per Cuba e chiede a Marcia di seguirlo. La donna gli risponde che andrà con lui soltanto se è disposto a dirle chi sia realmente. Santiago decide di confessarle tutta la verità. Intanto Casilda con i soldi della vincita alla lotteria sogna di andare a fare un bel viaggio.