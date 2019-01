Annuncio

Un nuovo appuntamento con Uomini e donne vedrà protagonista oggi pomeriggio a partire dalle 14,40 su Canale 5 una nuova puntata del trono classico e che, come ci rivelano le anticipazioni, non risparmierà le emozioni e i colpi di scena. Al centro delle vicende della puntata del 24 gennaio sarà Lorenzo Riccardi, il quale inscenerà una scelta [VIDEO]allo scopo di mettere alla prova le due corteggiatrici Claudia e Giulia. Al termine della puntata e dopo aver ottenuta la risposta affermativa da entrambe, il tronista svelerà l'inganno, facendo infuriare le due ragazze e lasciando di stucco il pubblico di Maria De Filippi.

Puntata odierna di U&D: l'inganno di Lorenzo, pronto per la scelta

Stando a quanto riportato dalla clip pubblicata su 'WittyTv', nella puntata dedicata al trono classico in onda oggi pomeriggio su Canale 5, assiteremo alla messinscena ordita dal tronista milanese ai danni delle sue corteggiatrici Giulia e Claudia.

Il tutto a seguito delle ripetute affermazioni delle due ragazze che, nelle ultime puntate, hanno più volte dichiarato che al momento della scelta la loro risposta sarebbe stata un 'no'. Lorenzo a questo punto, deciderà di mettere alla prova le due corteggiatrici e si dirà pronto ad effettuare la sua scelta proprio in puntata, senza attendere il serale di Uomini e donne che, come ben sappiamo, andrà in onda a partire da metà febbraio in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset. Dopo aver ottenuto il 'si' da entrambe, vedremo che Lorenzo svelerà il bluff, lasciando tutti quanti a bocca aperta [VIDEO]

Anticipazioni trono classico: il bluff di Lorenzo fa infuriare Claudia e Giulia

Quanto andrà in onda oggi pomeriggio su Canale 5, fa riferimento alle registrazioni del trono classico avvenute lo scorso 3 gennaio e dalle anticipazioni pubblicate da 'Il Vicolo delle news' sappiamo che, dopo la clamorosa rivelazione del bluff, vedremo le reazioni furiose delle due ragazze, prese in giro da Riccardi.

La finta scelta organizzata al solo scopo di mettere alla prova le due giovani, ha generato reazioni contrastanti: Claudia dopo aver appreso la notizia, è scoppiata in lacrime, ma nonostante tutto si è accomodata nuovamente nel parterre, mentre Giulia è uscita dallo studio di Uomini e donne. Sappiamo dalle anticipazioni che in seguito Lorenzo l'ha seguita cercando di spiegarle il motivo della messinscena e le sue ragioni per tutto quanto accaduto.

Sta di fatto che, nelle registrazioni che sono seguite, le due corteggiatrici erano in studio di nuovo pronte a corteggiare Lorenzo. La scelta vera e propria di Lorenzo e degli altri tronisti, come ampiamente annunciato, avverrà con le nuove modalità, non più negli studi Elios di Roma ma in Villa, alla presenza delle famiglie e trasmessa in prima serata su Canale 5 nel corso del mese di febbraio. Attendiamo ora ulteriori anticipazioni sul trono di Lorenzo per capire quando effettivamente sarà pronto per la scelta, questa volta quella vera.