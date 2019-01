Annuncio

Annuncio

Deianira Marzano, ex partecipante di Saranno Isolani e ormai opinionista fissa nei salotti di Barbara D'Urso, ultimamente sta lanciando degli scoop che stanno facendo molto parlare il web. Qualche giorno fa in particolare l'influencer ha affermato di essere in possesso di alcune conversazioni piccanti tra Cristian Gallella [VIDEO] ed un ex attrice di film per adulti.

Cristian Gallella risulta attualmente sposato con Tara Gabrieletto, conosciuta nel programma pomeridiano di Maria De Filippi "Uomini e Donne" [VIDEO].

Il ragazzo ha quindi poco apprezzato le considerazioni di Deianira e tramite una instagram story ha affermato di essersi scambiato dei messaggi con la ragazza in questione ma solo in tono amichevole e che quindi non ci sarebbe stato alcun tradimento.

Advertisement

L'ex tronista ha inoltre aggiunto che provvederà a quanto successo per vie legali.

La reazione della moglie Tara

Tara in un primo momento ha contattato Deianira per saperne di più. Ha poi parlato con il marito per chiarire la situazione ed essendo un personaggio pubblico ha poi dichiarato tramite delle instagram stories la sua verità. Tara ha affermato che effettivamente suo marito non si è comportato bene, attualmente si sente una donna delusa ma certa dell'amore che il marito prova nei suoi confronti ha deciso di perdonarlo. Tara si ritiene una donna intelligente e in quanto tale non ha certo pensato di mandare il marito fuori di casa ma di chiarire la situazione. Ha poi aggiunto che nonostante tutto il marito non la passerà liscia e che anzi, le conseguenze delle sue azioni le ha già subite.

Advertisement

I migliori video del giorno

Cristian Gallella ricordiamo che non è la prima volta che è al centro di polemiche di questo genere, infatti già appena usciti dal programma come coppia Cristian e Tara ritornarono dopo pochi mesi nello studio proprio perché l'ex tronista era stato accusato di aver tradito la sua ragazza con una modella. Visto che non si è trattato di un tradimento fisico anche questa volta Tara ha deciso di perdonare il suo Cristian. La ragazza infatti ha dimostrato di essere sempre molto innamorata di suo marito e non avrebbe mai accettato di buttare all'aria il suo matrimonio per sciocchezze di questo genere. Le conversazioni in questione inoltre non sarebbero recenti, ma bensì si tratterebbe di alcuni messaggi che i due si sarebbero scambiati alcuni anni fa, probabilmente quando i due innamorati non si erano ancora nemmeno sposati.