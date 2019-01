Annuncio

Un nuovo scandalo si è abbattuto su Uomini e donne dove, dopo il caso Affi Fella, si è di nuovo alle prese con bugie e inganni. Protagonisti della vicenda due personaggi del trono over, Armando Incarnato e Noel Formica i quali, si è venuti a sapere, avrebbero inscenato una farsa mentendo sui loro reali rapporti. Nella puntata di Uomini e donne andata in onda ieri pomeriggio, il cavaliere ha raccontato la sua verità sulla questione e con le lacrime agli occhi ha attaccato la dama, rea a suo dire, di aver voluto tenere nascosta la loro frequentazione.

Racconto che non ha convinto del tutto né il pubblico né Gianni Sperti, il quale a sua volta accusa Armando di essere stato complice di tutta la vicenda [VIDEO].

Uomini e donne, Armando in lacrime svela la relazione segreta con Noel

Un nuovo scandalo ha preso corpo nella giornata di ieri [VIDEO], quando nella puntata dedicata al trono over, è stata svelata la verità sui reali rapporti tra Armando e Noel.

I due infatti, dopo la registrazione di dicembre, erano stati esclusi dal programma di Maria De Filippi proprio per il loro comportamento ambiguo. Solo dopo questo provvedimento, Armando ha deciso di intervenire in puntata, per raccontare la sua verità, svelando la tresca tra lui e la dama pescarese. Dalle sue parole siamo venuti a sapere che il napoletano si vedeva con la Formica al di fuori della trasmissione. Il tutto tenuto nascosto, a suo dire, per volere della stessa Noel. Ma non è tutto perché il cavaliere ha accusato la dama di Pescara di avere una relazione anche con un altro uomo, estraneo al mondo televisivo. Accuse a cui Noel non ha potuto controbattere non essendo presente in puntata.

Bufera al trono over, le lacrime di Armando non convincono, Gianni lo accusa

Stando alle parole di Armando dunque, lui avrebbe retto il gioco a Noel solo per i forti sentimenti che prova per la giovane pescarese.

Solo ora, a suo dire, si è reso conto di come Noel sia invece una persona falsa, che l'avrebbe preso in giro per tutto questo tempo. Parole pronunciate con le lacrime agli occhi, che fanno ricadere la colpa di quanto successo, quasi ed esclusivamente su Noel. Il racconto di Armando, seppur con gli occhi lucidi, non sembra aver convinto del tutto l'opinionista Gianni Sperti, il quale accusa il cavaliere di essere stato comunque complice della tresca [VIDEO]. Anche il pubblico, rimasto basito dalle rivelazioni, non crede fino in fondo alle parole di Incarnato ed in molti pensano che Armando stia fingendo per poter rimanere a Uomini e donne.

Nel frattempo come abbiamo visto nella puntata di ieri, al termine dello spazio dedicato a lui e Noel, Armando si è seduto nuovamente nel parterre maschile, mentre sui social i fan di U&D si stanno ribellando per questa decisione e chiedono l'allontanamento del cavaliere dal programma di Maria De Filippi.