Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni della soap Una Vita [VIDEO] in onda tutti i giorni su canale 5 dopo Beautiful e su Rete 4 il martedì sera alle 22,25 circa. Negli episodi trasmessi nella penisola iberica e relativi ai capitoli 927 - 931, protagonisti delle trame sono sono Telmo, Lucia e Samuel. Il nuovo parroco di calle Acacias ha recentemente avvisato Frate Guiilermo che Espineira ha minacciato di far del male alla cugina di Celia. In questo periodo, la giovane ha bisogno di riposo e molti abitanti del posto si recano a trovarla.

Nel frattempo Victor e Maria Luisa, sono recentemente tornati dalla Francia per fare visita ai loro parenti ed amici dei quali si godono la compagnia. I Palacios accolgono finalmente Lolita in casa come nuovo membro della loro famiglia.Inoltre essi assumono una nuova domestica.

Frate Guillermo si reca da Espineira per confrontarsi con lui

Telmo parla con Frate Guillermo delle minacce fatte dal priore a Lucia. Così egli decide di confrontarsi direttamente con Espineira e per tale motivo parte per raggiungerlo. Intanto Inigo tenta di migliorare le condizioni di Tito che ha attirato l'attenzione di alcuni uomini d'affari e che gli propongono di farlo combattere con un noto pugile francese che si trova attualmente in Spagna. Liberto rivela ad Inigo di essere preoccupato dalla scarsa concentrazione che Tito dimostra di avere negli allenamenti. Il pugile infatti non si presenta all'incontro organizzato ed il pasticcere è costretto a pagare una multa a causa di questa sua mancanza.

Il priore Espineira racconta a Frate Guillermo alcune cose di Telmo di cui lui è all'oscuro.

Samuel e Lucia nel frattempo decidono una data per le loro nozze mentre l'Alday fa presente a Jimeno Batan che dopo il matrimonio, lui sarà uno degli uomini più ricchi del paese. Egli è infatti convinto che sposando Lucia, potrà entrare in possesso di quasi tutta la sua eredità, che è l'unica cosa a cui è realmente interessato.

I Palacios assumono una nuova domestica;Telmo trova Frate Guillermo morto nella casa parrocchiale

I Palacios si rattristano quando Maria Luisa e Victor ripartono per Parigi. Nel frattempo, Lolita ed Antonito possono finalmente iniziare il loro viaggio di nozze ed in famiglia viene assunta una nuova domestica. Susana invece riceve un telegramma molto preoccupante [VIDEO]. Al suo ritorno, Frate Guillermo si confronta con Telmo, rimproverandolo per non avergli detto tutta la verità sul motivo per cui non vuole che Samuel sposi Lucia. Il parroco allora, confessa al suo mentore che l'Alday non solo è un uomo coinvolto in loschi affari ma è anche un assassino; egli infatti ha ucciso un cocchiere.

Telmo vorrebbe che Lucia aprisse gli occhi su Samuel prima di convolare a nozze con lui. Il frate dopo averlo ascoltato, lo esorta a fare chiarezza dentro di sé, anche sui suoi sentimenti personali verso la giovane donna. Ed a comprendere che per lui, non è comunque possibile averla.

Frate Guillermo si reca poi nella casa parrocchiale dove qualcuno lo aggredisce con un coltello.Telmo raggiunge poi il suo mentore in parrocchia ma trova il suo cadavere. Chi potrebbe aver desiderato la sua morte fino a compiere un simile delitto in un posto consacrato?