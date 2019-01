Annuncio

Piccolo incidente per Mara Venier a poche ore dalla messa in onda della nuova puntata in diretta di Domenica In, il contenitore del dì di festa di Raiuno che tornerà anche questo pomeriggio. La conduttrice veneta, che quest'anno ha riportato in auge gli ascolti del programma, ha rivelato ai suoi tantissimi fan sui social di essersi bloccata a causa del 'colpo della strega', il quale potrebbe mettere a repentaglio la sua presenza nella puntata di questo pomeriggio del contenitore domenicale della rete ammiraglia Rai. [VIDEO]

Domenica In, Mara Venier dolorante prima della diretta di oggi

Nel dettaglio, infatti, poco prima delle 13 la Venier ha postato su Instagram una serie di stories, dove la vediamo stesa sul divano del camerino degli studi Dear Fabrizio Frizzi, da dove va in onda la sua Domenica In.

Mara, con la voce dolorante, ha fatto delle riprese mentre un fisioterapista le fa dei massaggi alla gamba per attutire il dolore e permetterle così di affrontare la diretta di questo pomeriggio.

La conduttrice ha dichiarato di essersi fatta già delle punture per il dolore dovuto al 'colpo della strega' ma, a quanto pare, il dolore non è andato ancora via, al punto che ad un certo punto si chiede: 'E come si fa?', pensando appunto all'impegno che la aspettava di lì a poco su Raiuno.

Va detto, però, che nella 'sfortuna' di questo incidente Mara può ritenersi fortunata, dato che questo pomeriggio Domenica In andrà in onda in versione dirotta. Normalmente, infatti, la trasmissione viene trasmessa in diretta su Raiuno dalle 14 alle 17.30, ma quest'oggi per lasciare spazio alla diretta della Santa Messa di Papa Francesco dal campo San Juan Pablo II, il programma verrà trasmesso in forma ridotta e prenderà il via alle 15,30 andando avanti fino alle 17.30 circa, quando poi la linea passerà a La prima volta di Cristina Parodi.

Ottimi ascolti per la Domenica In della Venier

In attesa di vedere come si evolverà la situazione e se Mara riuscirà ad essere presente in studio per la diretta di Domenica In di oggi, va detto che la conduttrice si è presa la sua rivincita dopo il ritorno in Rai [VIDEO]. Gli ascolti di questa nuova edizione di Domenica In sono molto positivi: la trasmissione, infatti, riesce a catalizzare ogni settimana, l'attenzione di oltre 2.7 milioni di spettatori portandosi a casa uno share che oscilla tra il 16 e il 18%. Le ultime puntate, invece, hanno toccato anche la soglia dei 3 milioni di spettatori con uno share che ha sfiorato il 20%.