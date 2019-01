Annuncio

Il 24 gennaio andrà in onda la prima puntata dell'Isola dei Famosi [VIDEO]. Alla guida del reality anche quest'anno ci sarà Alessia Marcuzzi che sarà accompagnata da due figure femminili nel ruolo di opinioniste: Alba Parietti e Alda D'Eusanio. Poche ore fa si è tenuta la conferenza stampa del reality durante la quale è stato ufficializzato il cast e non sono mancate le sorprese. Ciò che nessuno si aspettava è che l'inviato non sarà Filippo Nardi ma Alvin [VIDEO]. L’indiscrezione che vedeva come possibile inviato l'ex naufrago Filippo Nardi era circolata nei giorni scorsi, ma era poi stata smentita da Nardi stesso durante l'intervista di Silvia Toffanin a Verissimo.

La produzione ha fatto credere che fosse Nardi il nuovo inviato per depistare le convinzioni dei naufraghi. Questi ultimi ora sono partiti per l’Honduras e dunque non avranno più contatti con il mondo esterno.

Per questo si è finalmente potuta svelare la news. Nel frattempo Alvin è partito con gli altri naufraghi che lo credono un concorrente come tutti loro. Tutto ciò allo scopo di spiare il gruppo e vedere i meccanismi che precedono la messa in onda del programma. Solo durante la diretta di giovedì gli alti concorrenti scopriranno il suo vero ruolo. Un'altra novità che è stata svelata durante la conferenza stampa dalla conduttrice è quella relativa al cosiddetto Cocco d’oro. Alessia Marcuzzi ha spiegato che chi lo troverà si aggiudicherà direttamente un posta tra i finalisti.

Ecco il cast ufficiale della nuova edizione dell'Isola dei Famosi

I naufraghi partiti per l'Honduras sono:

Marina La Rosa,

Jo Squillo,

Youma Diakite,

Grecia Colmenares,

Taylor Mega,

Demetra Hampton,

le sorelle Mihajlovic,

Sara Altobello,

Marco Maddaloni,

Luca Vismara,

Nielsen Aaron,

Kaspar Capparoni,

Abdelkader Ghezzal,

Riccardo Fogli

Paolo Brosio.

A loro si aggiungerà un altro concorrente non famoso ovvero il vincitore tra i quattro che attualmente stanno partecipando a Saranno Isolani.

Inoltre durante la conferenza stampa è stata svelata una sorpresa da parte degli autori: per la prima volta ci saranno delle nuove figure le cosiddette "polene". Ogni settimana due ex concorrenti dell'Isola dei Famosi passeranno le giornate con i naufraghi in Honduras. Solo dopo sette giorni di convivenza il cast ufficiale di quest'anno potrà decidere quale vip portare avanti nel gioco. Le prime due "polene" saranno il Mago Otelma e Francesca Cipriani. I due non sono ancora partiti per l'Honduras ma nella prima puntata saranno presenti in studio e solo successivamente partiranno per raggiungere gli altri naufraghi.