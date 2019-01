Annuncio

Sabato 19 gennaio va in onda, in prima serata tv su Rai 1 e in streaming online su Raiplay, la prima puntata della seconda edizione di "Ora o mai più". Condotto da Amadeus, questo programma proporrà ad otto cantanti la possibiltà di rimettersi in gioco e di far nuovamente apprezzare al grande pubblico le loro doti vocali e artistiche. La trasmissione verrà mandata in onda dalla rete ammiraglia della Rai per sei puntate, fino al 2 marzo, e prevede la partecipazione di cantanti quali Paolo Vallesi, Annalisa Minetti e Donatella Milani.

La seconda edizione di 'Ora o mai più'

Tra i programmi in palinsesto nel prime-time di sabato 19 gennaio 2019 su Rai 1 c'è l'esordio della seconda edizione di "Ora o mai più". Nel corso di sei puntate questa trasmissione offrirà a otto cantanti, che hanno vissuto un'affermazione effimera o che hanno visto rallentare la loro carriera artistica, la possibilità di farsi nuovamente conoscere dal grande pubblico.

La conduzione è affidata ad Amadeus, presentatore anche della prima edizione della quale risultò vincitrice la cantante Lisa.

Il programma andrà in onda tutti i sabato sera, fino al 2 marzo, e sarà mandato in onda dallo Studio 2000 del Centro di produzione Mecenate della sede Rai di Milano. In questo lasso di tempo la trasmissione avrà da fare i conti con la temibile concorrenza opposta da C'è posta per te [VIDEO] di Maria de Filippi su Canale 5.

Concorrenti e coach

Del cast dei concorrenti di "Ora o mai più 2019" fanno parte cinque donne e tre uomini.

Donatella Milani ha avuto un grande periodo di popolarità nella prima metà degli Anni '80. La cantante di Montevarchi, in provincia di Arezzo, nel 1983 si classificò al secondo posto del Festival di Sanremo con la canzone "Volevo dirti" ed è stata anche una delle autrici del famoso brano "Su di noi" di Pupo.

Annalisa Minetti, invece, il Festival di Sanremo [VIDEO] lo ha proprio vinto nel 1998 con il melodico brano “Senza te o con te”. In anni più recenti la versatile Annalisa (ha anche partecipato a Miss Italia e alle Paralimpiadi) ha anche preso parte al programma “Tale e quale show” di Carlo Conti.

Paolo Vallesi ha avuto il suo periodo di maggior successo negli Anni ’90 e a metà degli Anni 2000 ha anche partecipato al reality show “La Talpa”. Barbara Cola ha vissuto il suo momento di grande popolarità al Festival di Sanremo 1995 dove si è presentata in coppia con Gianni Morandi con la canzone “In amore”.

Silvia Salemi ha ben figurato all'edizione 1997 del Festival di Sanremo con il brano “A casa di Luca”, Davide De Marinis viene ricordato per il tormentone estivo “Troppo bella”, Michele Pecora è stato un cantante molto attivo negli Anni '70 e, infine, Jessica Morlacchia è un ex membro della band Gazosa.

Il gruppo dei coach, ovvero dei colleghi che dovranno sostenere e consigliare i cantanti, è formato da Fausto Leali, Ornella Vanoni, Donatella Rettore, Red Canzian, Toto Cutugno, Orietta Berti, Marcella Bella e i Ricchi e Poveri.