Il mondo del Cinema ha sempre dedicato molto spazio agli adattamenti cinematografici tratti da fumetti e, negli ultimi anni, le piattaforme streaming non sono da meno. Dopo aver rilasciato diverse serie di successo tratte dal mondo Marvel [VIDEO], Netflix si dedica ad una nuova produzione originale con film proveniente dal mondo comics.

Polar è l’adattamento cinematografico della graphic novel "Polar. Came from the cold" di Victor Santos, distribuita dalla Dark Horse.

Polar. L’uomo venuto dal freddo, nasce in origine come webcomic, una pubblicazione online senza dialoghi, si ispira alle atmosfere di diversi lavori di fiction d’azione e noir e si caratterizza per uno stile spigoloso e stilizzato.

L’opera viene poi rivisitata dall’autore quando gli viene proposto di crearne un’edizione per le librerie.

Trama

Duncan Vizla, conosciuto anche come Black Kaiser, è uno degli assasini più letali al mondo, la sua esperienza gli ha fatto guadagnare una certa fama ma è ora pronto a ritirarsi dal settore. Duncan trova un posto appartato tra le montagne e spera così di poter passare la sua pensione in tranquillità. Le cose non vanno come pianificato, quando l'organizzazione per cui lavorava decide che forse sarebbe più comodo avere Duncan definitivamente fuori dai giochi. Viene così inviata una squadra per eliminarlo, nel farlo prendono di mira anche la sua nuova vicina, cosa che non fa altro che far infuriare maggiormente Duncan. Contro i suoi piani di pensionamento, Vizla si ritrova a dover nuovamente vestire i suoi vecchi panni e buttarsi in una nuova missione per garantire la propria sopravvivenza.

Protagonisti

A vestire i panni di Duncan è Mads Mikkelsen, attore danese acclamato dalla critica per le sue interpretazioni in Hannibal e The Hunt, meglio conosciuto dal pubblico del grande schermo per i recenti ruoli in Doctor Strange e in Star Wars: Rouge One. Ad affiancarlo troviamo Vanessa Hudges, che è da poco stata protagonista di un altro apprezzato film Netflix, la commedia natalizia The Princess Switch. Tra gli altri co-protagonisti figurano: Katheryn Winnick, Matt Lucas, Ruby O. Fee, Fei Ren, Robert Maillet, Julian Richings, Anthony Grant.

Le riprese si sono svolte per la maggior parte all’inizio del 2018 in Canada. Dietro la macchina da presa, la regia è lasciata allo svedese Jonas Arkelund, conosciuto per la direzione di diversi videoclip musicali, mentre lo script viene dalla penna di Jayson Rothwell.

Musica

Nel trailer rilasciato l’8 gennaio si può sentire il singolo Drama Free del musicista Deadmau5, al quale è stata affidata la composizione delle musiche originali.

La soundtrack completa verrà rilasciata lo stesso giorno dell’uscita del film.

Il film di genere action – thriller sarà disponibile su Netflix a partire dal 25 gennaio 2019.