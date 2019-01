Annuncio

Annuncio

Le anticipazioni riguardanti i nuovi episodi di Beautiful e che vedremo in onda da domenica 20 gennaio a sabato 26 gennaio su Canale 5, ci svelano che un colpo di scena scuoterà la famiglia Forrester. Farà infatti il suo ritorno a Los Angeles, Taylor Hayes [VIDEO], la madre di Steffy, assente dalla soap americana da più di quattro anni.

I nuovi episodi trasmessi la prossima settimana quindi, ruoteranno intorno al ritorno improvviso di Taylor, interpretata da Hunter Tylo, la quale come vedremo, sarà furiosa con Bill per aver rovinato il matrimonio della figlia con Liam.

Quest'ultimo nel frattempo, è convinto di essere colpevole del tentato omicidio del padre e Bill approfitterà della situazione e dei sensi di colpa di Liam per attuare uno sporco ricatto.

Advertisement

Beautiful, spoiler: Bill ricatta Liam e Wyatt

Le prossime puntate di Beautiful, che vedremo in onda come sempre su Canale 5 a partire dalle 13,40, ci riserveranno molte novità. Liam sarà alle prese con i sensi di colpa, convinto di essere stato lui a sparare alle spalle al padre Bill. Non sa che i ricordi confusi, sono dovuti alla commozione cerebrale. Il giovane Spencer confiderà tutto quanto a Steffy, la quale non credendo alla colpevolezza del marito, cercherà in tutti i modi di convincerlo che non è stato lui ad attentare alla vita del padre. Bill Spencer invece, come ci rivelano le anticipazioni sugli episodi in onda la prossima settimana, approfitterà dei sensi di colpa del figlio e lo ricatterà; non lo denuncerà per il tentato omicidio solo se si farà da parte con Steffy. Uno sporco ricatto che il magnate attuerà contro Liam, [VIDEO] tentando di convincere il figlio a gettarsi tra le braccia di Hope per avere campo libero con la nuora.

Advertisement

I migliori video del giorno

Anche Wyatt verrà ricattato dal padre, dopo che il giovane ha confessato di voler sposare Katie. Solo se rinuncerà alle nozze con la Logan, Wyatt potrà ereditare l'impero Spencer.

Anticipazioni dal 20 al 26 gennaio: Taylor fa il suo ritorno a Los Angeles, furiosa con Bill

Se i ricatti di Bill Spencer ai figli tengono con il fiato sospeso i telespettatori di Beautiful, non sarà da meno il colpo di scena in arrivo nella soap americana. A distanza di quattro anni dalla sua ultima apparizione, farà il suo ritorno a Los Angeles Taylor Hayes, la madre di Steffy, la quale sarà furiosa con Bill per ciò che ha fatto alla figlia e a Liam. La donna porterà con sé anche una sconcertante rivelazione, mentre vedremo che Ridge e Brooke saranno preoccupati del ritorno di Taylor, in quanto temono che possa iniziare di nuovo una guerra tra le loro famiglie.

Questo e molto altro ci aspetta nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 da domenica 20 gennaio a sabato 26 gennaio 2019. Ricordiamo che la domenica la soap americana va in onda a partire dalle 14,00 sino alle 14,30, mentre negli altri giorni l'orario di messa in onda rimane invariato con inizio alle ore 13,40.