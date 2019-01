Annuncio

Dopo il grandissimo successo delle prime quattro stagioni, torna finalmente in onda "Che Dio Ci Aiuti [VIDEO]", la famosa e fortunata fiction con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. La serie prenderà via a partire da Giovedì 10 Gennaio e ci farà compagnia per 10 indimenticabili appuntamenti con il convento più pazzo, più divertente e più fedele della televisione. Vediamo ora le anticipazioni della prima puntata.

Anticipazioni prima puntata: Arriva una nuova novizia, Ginevra

Il primo episodio della prima puntata dal titolo "omnia in bonum" prevede l'arrivo di una nuova novizia al convento, la ragazza si chiama Ginevra e porterà con sé una toccante storia, così come tutte le altre.

Una notizia che scalderà il cuore delle già famose suore e soprattutto dei telespettatori arriverà nel corso della puntata: Azzurra ritornerà da Londra [VIDEO] e diventerà la nuova proprietaria del convento.

La ragazza al suo ritorno comunicherà alle suore l'intenzione di trasformare il convento in un vero e proprio Hotel. Il secondo episodio del primo appuntamento intitolato "Come nelle favole" ci mostrerà le tragiche condizioni salutari di Valentina, quest'ultima infatti è ancora in coma e le sue condizioni non sono ottime. Azzurra non si capacita dell'estremo gesto dell'amica, deciderà di indagare sulla vicenda per scoprire cosa realmente sia potuto accadere e cosa abbia spinto l'amica a tentare il suicidio. Ovviamente questa scelta metterà a rischio la vita della stessa Azzurra che si ritroverà coinvolta in una situazione abbastanza preoccupante e difficile. Alla fine della puntata Valentina si sveglierà dal coma, ma dovrà accettare un drastico cambiamento nella sua vita: niente sarà più come prima.

Cast Che Dio ci Aiuti 5: due uscite e tante new entry

Due nomi di cui si sentirà sicuramente la mancanza sono Lino Guanciale e Diana del Bufalo, rispettivamente nei ruoli di Guido Corsi e Monica Giulietti. Il primo comunicò la sua assenza già due anni fa quando andò in onda l'ultima puntata della quarta stagione; la seconda comunicò la sua assenza tramite il suo profilo Instagram. Ci saranno delle importanti new entry: Raniero Monaco di Lapio nei panni di un famoso imprenditore la cui intenzione sarà acquistare il convento di Azzurra, il primo amore che non ha mai dimenticato e Ilaria Spada, un'esuberante mamma di due gemelline che porteranno gioia nel convento.