Cosa sta succedendo a Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? Da qualche settimana a questa parte, i fan della coppia nata a Uomini e donne hanno notato che la ragazza ha lasciato la casa che divideva con il fidanzato e i momenti che hanno trascorso insieme i futuri sposi, sono diminuiti ogni giorno di più. L'ex corteggiatore, con alcuni video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, ha chiesto alle persone che lo sostengono di avere un po' di pazienza perché, a brevissimo, sarà lui stesso a raccontare la verità sulla presunta crisi con la napoletana.

Rosa e Pietro di U&D sono in crisi? Gli indizi arrivano dai social

Dopo Claudio e Ginevra, Nilufar e Giordano [VIDEO], un'altra coppia nata negli studi di Uomini e Donne, è finita al centro del Gossip per un presunto momento di crisi; stiamo parlando di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, due tra i protagonisti più amati delle ultime edizione del dating-show di Canale 5.

A notare che tra i piccioncini ci fosse qualcosa di strano sono stati i loro stessi fan che, nelle scorse settimane, hanno sottolineato lo strano cambio di casa che ha fatto la ragazza improvvisamente; dall'abitazione che condivideva con il fidanzato, infatti, l'ex tronista si è trasferita in quella dei suoi genitori.

Anche se circa una settimana fa i napoletani hanno partecipato ad un matrimonio facendosi fotografare più felici ed affiatati che mai, si vocifera che qualcosa tra loro si sia rotto; a confermare quest'indiscrezione, sono state le parole che entrambi hanno scritto o detto sui social network nelle scorse ore.

"Io ho tre vite: la mia, quella che si inventano gli altri e quella che gli altri pensano che sia la mia vita"- questo il pensiero che Rosa ha condiviso con le persone che la seguono su Instagram poco tempo fa, un pensiero che è stato accompagnato da una precisazione un po' preoccupante.

"Quando e se sarà il caso di dire qualcosa, sarò io la prima a farlo"- ha concluso la Perrotta senza far trapelare alcuna notizia sulla sua chiacchierata storia d'amore.

Pietro ai fan su Instagram: 'Abbiate pazienza, presto saprete tutto'

Anche Pietro Tartaglione ha scelto Instagram per commentare a suo modo i gossip [VIDEO]che lo vorrebbero in crisi con la Perrotta. In alcuni video che ha caricato nelle sue "Stories", l'ex corteggiatore si è rivolto direttamente ai fan dicendo: "È da qualche giorno che sto ricevendo tantissimi messaggi da persone che mi chiedono che succede tra me e Rosa, perché non viviamo più insieme, se siamo ancora fidanzati".

Il napoletano ha fatto sapere che la curiosità della gente sulla sua storia d'amore, è più che lecita perché lui e la compagna si sono conosciuti ed innamorati davanti alle telecamere; per il momento, però, sembra che nemmeno l'avvocato abbia intenzione di spiegare come stanno veramente le cose.

"Vi chiedo di avere un po' di pazienza perché presto saprete tutta la verità. Ribadisco che è giustissimo che voi sappiate tutto perché avete fatto parte di tutto questo, quindi sarete i primi ad essere informati"- ha concluso il ragazzo nel suo sfogo che sta facendo il giro del web.

Le teorie sul perché Rosa e Pietro si sono allontanati, sono tante: c'è chi è convinto che i due si siano lasciati a pochi mesi dal matrimonio, chi pensa che stiano vivendo solo un momento di crisi, e chi crede che nessuno dei due possa ancora raccontare la verità perché hanno l'esclusiva con qualche settimanale.