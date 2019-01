Annuncio

Sembra proprio che lo scandalo Sara Affi Fella non abbia mai fine. L’ex tronista di Uomini e donne qualche mese fa è finita al centro delle polemiche per aver mentito alla redazione di Uomini e Donne: mentre era seduta sul trono, infatti, la modella di Venafro era ancora fidanzata con Nicola Panico. Dopo mesi di silenzio, qualche giorno fa la bella riccia ha rilasciato un’intervista a Chi, dove si è scusata con la redazione del programma: a sbugiardarla, però, ci ha pensato l’amico del suo ex Nicola Panico che ha raccontato nuove verità.

Uomini e Donne, Sara Affi Fella avrebbe raccontato nuove bugie

Maurizio Napolano, amico di Nicola Panico, intervenuto più volte per difenderlo. Anche stavolta, dopo le dichiarazioni di Sara Affi Fella [VIDEO], il ragazzo ha deciso di commentare il tutto.

Nello specifico, ha accusato l’ex tronista di volersi ripulire l’immagine, nascondendo ancora alcuni scheletri nell'armadio. ‘Non credetele alla Affi Fella, ha mentito ancora. Si è scusata solo per tornare sui social e la storia con Nicola continua’, queste le parole Napolano che invita tutti a non credere alla ragazza. Secondo il racconto dell'amico, Nicola Panico gli ha raccontato che Sara gli aveva assicurato che non avrebbe mai fatto un’intervista contro di lui, salvo poi cambiare idea poco dopo. Secondo Napolano, Sara si sarebbe giustificata con Nicola, dicendogli che avrebbe dovuto fare l’intervista contro di lui sotto consiglio dell'agenzia, per ripulirsi l’immagine.

L'intervista di Sara contro l'ex fidanzato

Ancora una volta, dunque, Sara si ritrova a dover rispondere a delle accuse ben precise.

Nell'intervista rilasciata al settimanale di Alfonso Signorini [VIDEO], la giovane di Venafro sembrava sincera. Si era scusata con Maria De Filippi e con l’intera redazione, gettando fango su Nicola Panico. Secondo il racconto della ragazza, infatti, lei avrebbe sempre voluto lasciare il trono ma, sotto consiglio del suo fidanzato, ha sempre rimandato la decisione per non rinunciare alla visibilità. Dunque starebbe mentendo tuttora e la storia con Nicola Panico sarebbe continuata fino ad ora. Il diretto interessato, Nicola Panico, fino ad ora non ha commentato l’intervista: in compenso, però, ha pubblicato un post dove avvertiva che, se avesse parlato lui, si sarebbe scatenato di nuovo l’inferno. Insomma ci sarebbero nuove bugie raccontate dalla Affi Fella. Non ci resta che attendere per scoprire se Nicola prima o poi deciderà di raccontarle.