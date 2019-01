Annuncio

Nuove e avvincenti episodi della soap americana Beautiful ci attendono anche la prossima settimana dove vedremo che Bill Spencer metterà Steffy con le spalle al muro. Stando alle anticipazioni sugli episodi in onda da domenica 27 gennaio a sabato 2 febbraio infatti, veniamo a sapere che dopo il ritorno a Los Angeles di Taylor, Spencer capirà che è stata proprio la madre di Steffy a tentare di ucciderlo sparandogli alle spalle. Anche la giovane Forrester verrà a conoscenza di ciò che ha fatto la madre e si troverà di conseguenza costretta a sottostare al ricatto di Bill per evitare che Taylor finisca in carcere. [VIDEO]

Anticipazioni Beautiful dal 27/01 al 02/02: Taylor ha sparato a Bill e rischia il carcere

I prossimi episodi della soap americana ci svelano un'amara verità per quanto riguarda Steffy Forrester.

La giovane infatti verrà a sapere che è stata proprio la madre a sparare alla schiena a Bill Spencer [VIDEO], credendo che la figlia avesse subito abusi dall'uomo. Anche Bill sarà a conoscenza del segreto di Taylor dopo che la donna andrà da lui impugnando nuovamente una pistola e confessando ciò che ha fatto.

Se da un lato il magnate sarà sollevato per aver scoperto che non è stato Liam ad attentare alla sua vita, dall'altra si renderà conto di avere un asso nella manica che, come vedremo, utilizzerà per costringere Steffy a tornare da lui. Il magnate deciderà per il momento di non denunciare Taylor e chiederà proprio a Steffy di comunicare al marito che non è stato lui a sparargli, senza però rivelargli chi sia stato. Liam sollevato dalla notizia, correrà subito da Hope.

Trame Beautiful al 2 febbraio 2019: Bill ricatta Steffy

Le anticipazioni sugli episodi in onda la prossima settimana ci svelano che Steffy sarà preoccupata per la madre e che tenterà di convincerla a farsi aiutare da uno specialista. Taylor ammetterà di trovarsi in un momento difficile e promette alla figlia di chiedere aiuto ad un collega medico.

Nel frattempo Bill Spencer ha preso una decisione importante e come ci rivelano gli spoiler, ricatterà Steffy. Il magnate infatti, non denuncerà Taylor per tentato omicidio, solo se la giovane Forrester annullerà il matrimonio con Liam. Sarà a questo punto che Steffy si troverà con le spalle al muro. Da un lato non vuole che la madre finisca in prigione, dall'altro non vuole perdere Liam. Cosa deciderà di fare Steffy? Si sottometterà al ricatto di Bill?

Questo e molto altro ci attende la prossima settimana su canale 5 a partire dalle 13,40. Ricordiamo che la puntata domenicale di Beautiful va in onda invece dalle 14 fino alle 14,30 subito prima della puntata doppia della soap Una Vita.