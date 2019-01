Annuncio

Continuano le appassionanti e divertenti vicende della fortunata fiction [VIDEO] "Che Dio ci aiuti 5". Dopo due anni di attesa, ecco il ritorno di una Serie TV che ha appassionato gli italiani grazie probabilmente alla spontaneità e alla bravura dei protagonisti. Suor Angela, interpretata dalla splendida Elena Sofia Ricci, viene spalleggiata alla perfezione da Valeria Fabrizi. Entrambe si impegnano quotidianamente per sostenere i ragazzi ospiti nel convento di Fabriano, risolvendo attriti e puntando dritto al cuore di ciascuno.

Cosa accadrà nella terza puntata? Qui di seguito le anticipazioni di "Che Dio ci aiuti 5", in onda su Rai 1 il 24 gennaio alle ore 21.20.

Che Dio ci aiuti 5, terza puntata: le anticipazioni dell'episodio 'Basta un click'

Maria e Nico continuano a frequentarsi di nascosto, all'insaputa di Suor Angela [VIDEO]che nel frattempo scopre quale segreto nasconde la ragazza.

Maria è perseguitata dal suo ex fidanzato, vive questa minaccia continua con inquietudine e accetta l'aiuto di Suor Angela, che a sua volta chiede una mano a Nico. Le due gemelline animano il convento, creando una sana confusione che giova ad Azzurra. Suor Costanza dovrà abbandonare il sogno di un convento silenzioso e proprio lei scopre che le due gemelle sono a conoscenza del fatto che la madre è partita, e sanno anche dove si trova. In cerca di fortuna come attrice, è partita per l'America, abbandonando le gemelle in ospedale. Azzurra riesce a far ritrovare il sorriso a Valentina, ma la ragazza prenderà una decisione pericolosa.

Spoiler sull'episodio 'Tu chiamale se vuoi fissazioni' di Che Dio ci aiuti 5

Ginevra si trova invischiata in un caso riguardante i suoi alunni e suor Angela corre in suo aiuto.

La relazione di Nico con Maria intanto va avanti e il ragazzo le chiede di impegnarsi seriamente, senza frequentare altre persone. L'atteggiamento di Nico comunque risulta un po' ambiguo, nell'aria aleggia il sentore che l'avvocato voglia forzare la relazione per scappare da un altro amore. Azzurra, proprietaria del convento, decide all'improvviso che la struttura è in vendita, dato che Valentina si è ristabilita. Rimarrà fino a quando non troverà un compratore.

Un piccolo riassunto delle puntate precedenti di Che Dio ci aiuti 5

I temi trattati nel convento di Fabriano sono molto attuali e raccontano di una realtà che coinvolge giovani donne, uomini e bambini. Dal femminicidio all'abbandono dei figli, non mancano gli impegni per suor Angela e suor Costanza, vissuti con leggerezza, intelligenza e allegria. La bellissima Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi, affronta un inizio doloroso legato alla morte del marito e del figlio adottivo. Troverà la forza di reagire solo nel convento, circondata dall'amore delle suore e dell'amica Valentina, proprio quest'ultima distrutta dal fatto che è paralizzata su una sedia a rotelle a seguito di un incidente.

Nel cast sono presenti dei nuovi volti che animano ulteriormente le puntate. In primis la novizia Ginevra, sensibile e fredda al tempo stesso per via delle violenze che la madre ha subito dal padre. Ci sono poi le gemelline Daniela e Silvia abbandonate dai genitori e ospitate nel convento. Il dottor Gabriele, fidanzato di Valentina, cercherà in tutti i modi di far ritornare a camminare l'amata. L'avvocato Nicodemo ha invece un debole per Ginevra, che sembra essere attratta a sua volta da lui, anche se molto ligia a seguire la sua vocazione di suora. La comparsa di Maria, nipote di suor Costanza, come un fulmine a ciel sereno conquista Nico, molto attratto dalla bella e libera bionda. Sarà solo attrazione fisica o sboccerà qualcosa di più? L'avvocato sceglierà Maria o Ginevra, allontanando quest'ultima dal suo destino religioso? Lo scopriremo nelle prossime puntate.