La soap opera 'Il Paradiso delle Signore' riesce a regalare spesso sorprese al pubblico [VIDEO], come dimostrano i colpi di scena delle ultime settimane. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 28 gennaio fino a venerdì 1 febbraio svelano che Umberto e Marta hanno delle idee totalmente differenti sul modo in cui poter aiutare Riccardo a uscire da un periodo di crisi che lo sta affliggendo. La decisione del banchiere prende il sopravvento perché l'uomo ritiene che l'assunzione del figlio nell'azienda di famiglia possa essere una scelta importante per aiutare il ragazzo a disintossicarsi.

Il Guarnieri sarebbe contento di lavorare con il figlio, ma Adelaide dimostra di avere un parere opposto, poiché si fida della buona fede del cognato e crede che ci sia un secondo fine in questa scelta così inaspettata.

Luciano vuole evitare l'ingresso di Oscar al Paradiso mentre Elena si vede costretta a prendere una decisione che potrebbe avere delle ripercussioni sul suo futuro.

Le accuse di Adelaide al cognato in merito all'evento al circolo

La donna decide di licenziarsi dalla caffetteria per evitare qualsiasi incontro con il cognato, nella speranza di ottenere il perdono dell'ex fidanzato, mentre Elena sente la comprensione di Roberta e Gabriella. Clelia, invece, accetta l'invito del marito mentre Umberto si dice contento di presentare Riccardo ai suoi soci. Proseguono i contrasti tra Antonio e Salvatore, sebbene Tina e Agnese provino in ogni modo, con tutte le forze a loro disposizione, a far riconciliare i due fratelli. Adelaide si rende protagonista di uno scontro con Umberto: la donna accusa il cognato di aver organizzato l'evento al circolo non per aiutare Riccardo, ma solamente per avere delle impressioni su Andreina, con l'intento di riscattare così i Mandelli.

Riccardo 'snobbato' dal padre

Nel frattempo Riccardo dimostra il proprio impegno sul lavoro, ma deve fare inesorabilmente i conti con la mancata considerazione di Umberto. Quest'ultimo non dà valore alle proposte del figlio. Ludovica viene difesa da Antonio nel corso di una lite con Cosimo. Federico svela a Roberta il proprio segreto. Andreina e Luca, invece, iniziano ad incontrarsi di nascosto. Infine, Nicoletta decide di rimanere a lavorare al Paradiso come cassiera. Clelia è preoccupata per Oscar intenzionato ad avere un ruolo di rilievo all'interno del grande magazzino [VIDEO].