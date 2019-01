Annuncio

Tra furiose liti e segnalazioni anche una storia a lieto fine nel bollente studio di Uomini e Donne [VIDEO]. Nel corso della puntata di questo pomeriggio Biagio ha dichiarato il suo amore per Caterina Corradino e la coppia ha lasciato definitivamente il programma. La puntata del trono over è ripartita dall’infuocato faccia a faccia tra Noel Formica e Armando Incarnato. Il napoletano ha accusato la dama di essere falsa e di aver mentito per tutta la durata della loro conoscenza.

“Stai continuando a prendermi in giro sostenendo che io non ho mai dormito a casa tua. Tu non volevi che si venisse a sapere di questo particolare”. Il cavaliere ha aggiunto che ha bloccato la figlia di Noel per alcuni commenti che ha pubblicato su Instagram.

I due sono rimasti fermi sulle loro posizioni ed hanno continuato ad accusarsi reciprocamente.

Nella discussione è intervenuto Alfonso che ha definito Noel una donna pericolosa mentre David ha difeso la dama sottolineando che è una gran lavoratrice. Sulla coppia si è espresso anche Gianni Sperti che ha affermato di aver maturato la convinzione che tra la Formica ed Armando ci fosse stato qualcosa di più di una semplice conoscenza.

Alta tensione tra Noel e Armando, proposta di nozze per Caterina Corradino

Maria De Filippi ha voltato pagina ed ha invitato Biagio ad accomodarsi al centro dello studio di Uomini e donne. Subito dopo è stato mandato in onda un filmato relativo alla sua conoscenza con Caterina Corradino. Prima dell’ingresso in studio della calabrese la conduttrice ha anticipato che il cavaliere stava per fare un importante annuncio.

Nell’occasione la dama ha indossato un elegante abito viola ed ha subito abbracciato e baciato il corteggiatore. Quest’ultimo ha regalato a Caterina un mazzo di rose ed ha ribadito di aver trovato la donna che cercava da tempo. “Mi sei piaciuta fin dal primo giorno. Mi è piaciuta la tua compostezza e, dopo le numerose conversazioni telefoniche, mi è sembrato di trovarmi di fronte ad una persona che conoscevo da tempo. Mi hai trasmesso tanta felicità”.

L’uomo ha prima chiesto a Caterina di uscire insieme dal programma e poi l’ha spiazzata con una sorprendente proposta di matrimonio con dame e cavalieri che si sono alzati in piedi per applaudire la coppia con Gemma e Ida visibilmente commosse. Subito dopo è arrivato il sì della Corradino. “Lo sposerei mille volte, Biagio è un uomo da amare. Ha tanti sentimenti e rispetto per i valori della famiglia” - ha dichiarato la catanzarese con voce rotta dall'emozione.