Tina Cipollari non ha peli sulla lingua. Nella puntata di "Uomini e Donne [VIDEO]", andata in onda oggi, ha accusato Gemma Galgani [VIDEO] di aver provocato Michele, un nuovo cavaliere del programma che ha 53 anni, contro i 69 della dama torinese, da sempre interessata soprattutto a uomini più giovani.

Tina sostiene che Gemma abbia aperto le gambe davanti a lui

Durante la messa in onda di un video riguardante Gemma e Michele, Tina lo ha fatto stoppare e ha affermato che la dama, durante l'ultima puntata dell'anno appena trascorso, si era messa con le gambe larghe davanti a quest'ultimo, dopo che lui aveva dichiarato di non essere interessato a lei.

Questa rivelazione ha suscitato l'ilarità generale, con Maria De Filippi che le ha detto, ridendo, di smetterla e non dire stupidaggini.

Tina, senza scomporsi dalla sua serietà, ha ribadito di aver visto bene la scena.

Secondo la vamp, Gemma è consapevole di non avere molte armi e quindi lascia intendere di avere qualità nascoste che neanche le donne più giovani possono avere. In quella puntata, dice l'opinionista bionda, Gemma indossava un vestito molto corto e ha allargato le gambe di proposito, lasciando Michele interdetto. Dopo quell'episodio, l'uomo, a suo dire, avrebbe cambiato atteggiamento perchè avrebbe avuto la dimostrazione che "gallina vecchia fa buon brodo".

Gemma sembra molto interessata a Michele e lo trova bellissimo

Dopo le accuse di Tina, Maria la smentisce e rimanda in onda il video, in cui Gemma continua a parlare del nuovo affascinante cavaliere. La donna, visibilmente emozionata, afferma che lo considera un signore bellissimo. Ha molto apprezzato i suoi sorrisi e la sua carineria nei suoi riguardi.

E' consapevole della differenza di età (tredici anni), ma ci tiene a ricordare che anche Marco, un altro cavaliere che ha frequentato, era addirittura più giovane e aveva 54 anni. Dopo il video, Tina ci tiene a dire che Gemma manda dei messaggi sbagliati, sempre riferiti all'intimità.

Gli screzi tra Gemma e Tina sono all'ordine del giorno

Non è la prima volta che Tina provoca Gemma. In una puntata registrata dopo l'Epifania, la vamp, rivolgendosi al pubblico, chiede se abbiano trascorso una buona Befana e subito aggiunge ridendo "No, perchè ancora deve entrare". Non contenta, rincara la dose dicendo che, secondo un prete famoso, bisognerebbe istituire una seconda Epifania dopo quella del 6 gennaio, in onore della dama torinese.