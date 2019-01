Annuncio

Casting attualmente in corso per la ricerca di comparse per un nuovo film diretto dalla celebre regista Cristina Comencini dal titolo "In buona compagnia". Le riprese verranno poi effettuate tra Napoli e dintorni. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di attori e attrici per la realizzazione di uno spettacolo teatrale, dal titolo "Tra virgolette", che verrà messo in scena a breve al Teatro Le Sedie, a Roma.

'In buona compagnia'

Per realizzare un nuovo importante film diretto dalla nota regista Cristina Comencini, dal titolo "In buona compagnia", sono partiti i casting.

Il film, prodotto da Lumière, prevede un cast di attori di alto livello tra cui possiamo menzionare innanzitutto Giovanna Mezzogiorno, protagonista principale, e Vincenzo Amato.

Le riprese verranno poi effettuate a breve tra Napoli e dintorni, prevalentemente a Bagnoli, Posillipo e Nisida. Si tratta di un interessante thriller psicologico, ambientato nella Napoli del periodo che va dagli anni sessanta agli anni novanta. I prossimi casting, a cui ne seguiranno numerosi altri, si terranno a Napoli sabato 19 gennaio, presso il Circolo Rari Nantes (Via Scogliera Santa Lucia), dalle ore 11,30 alle 17,30. Per il momento la richiesta è indirizzata verso comparse maggiorenni. Gli interessati devono presentarsi direttamente, in base a quanto indicato in precedenza, portando con sè la fotocopia di un proprio documento di identità e quella del proprio codice fiscale.

'Tra virgolette'

Per la realizzazione dello spettacolo teatrale dal titolo "Tra virgolette", si selezionano attori e attrici.

Lo spettacolo verrà poi messo in scena dal 13 al 17 marzo 2019 al Teatro Le Sedie di Roma, dopo una consistente fase di prove che si svolgerà dal lunedì al mercoledì a partire dalla metà del prossimo mese di febbraio. Nello specifico, la richiesta è indirizzata versi le seguenti figure: un'attrice e un attore, entrambi di età compresa tra i 30 e i 40 anni, e un'attrice della stessa fascia di età ma di origine magrebina. Gli interessati devono inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: marcomicheli2005 @yahoo.it indicando i propri dati personali e di contatto e allegando alcune fotografie e il proprio curriculum artistico-professionale. Allo stesso indirizzo di posta elettronica è possibile far riferimento anche solo per ricevere ulteriori informazioni e dettagli.