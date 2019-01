Annuncio

Il Festival di Sanremo 2019 andrà in onda dal 5 al 9 febbraio su Rai 1, la rete che in prima serata ospita anche la fiction Che Dio ci aiuti 5 per cui ci saranno dei cambi di programmazione. Domani Che Dio ci aiuti andrà in onda al consueto orario delle 21.25 mentre la settimana prossima la fiction con Elena Sofia Ricci prenderà una piccola pausa. Le avventure di Suor Angela torneranno, però, il 14 febbraio con la quinta puntata. Ecco cosa vedremo nel giorno di San Valentino.

Che Dio ci aiuti 5, la quinta puntata ci sarà il 14 febbraio

La fiction amatissima dal pubblico da casa prenderà una pausa la prossima settimana in vista di Sanremo 2019.

Tornerà il 14 febbraio alle ore 21.25 su Rai 1 con due avvincenti episodi. Il primo (che nel totale sarà il nono) si chiamerà “Bruco o farfalla” mentre il secondo “Non c’è peggior cieco di chi non vuole amare”. Nel primo vedremo che Suor Angela sarà in disaccordo con l’oncologo Santoro che avrà in cura una bimba malata di tumore che sperava di aver debellato. I due avranno pareri diametralmente opposti sul senso della vita ma, nonostante ciò, riusciranno comunque a diventare buoni amici e a far tornare il sorriso sulle labbra della piccola.

Frattanto tra Ginevra e Nico la situazione peggiorerà sempre più tanto che litigheranno di continuo. La cosa farà avvicinare l’uomo sempre più a Maria. Infine vedremo che, mentre Suor Costanza sarà sul punto di realizzare il suo grande sogno, ovvero quello di andare a Ballando con le Stelle, Azzurra penserà di confessare ad Athos qualcosa che gli teneva nascosto da anni.

Gli dirà che è padre?

Episodio numero 10 di Che Dio ci aiuti 5

Nell'episodio seguente, ovvero il numero dieci, vedremo che Suor Angela farà delle indagini su di una coppia di fidanzati amici di Gabriele. Emma, invece, tornerà in convento. Azzurra penserà allora di confessare alla figlia la verità su suo padre. Parliamo di Athos, l'uomo che desidera acquistare il convento. E ancora, vedremo che Maria sarà sempre più presa da Nico mentre quest'ultimo avrà un dramma. L'avvocato perderà infatti la vista in maniera improvvisa e sarà proprio Ginevra a stargli vicino. Infine la buona Suor Costanza deciderà di tornare a suonare la chitarre e lo farà per far felice la piccola Eugenia.

Ricordiamo infine che gli episodi di Che Dio ci aiuti 5 saranno caricati su Rai Play, con tutta probabilità, dopo il termine della messa in onda in tv. Grazie a tale servizio, poi, non solo sarà possibile vedere tutti quanti gli episodi ma anche i contenuti speciali.