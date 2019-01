Annuncio

Giulia De Lellis in queste ultime ore è stata pesantemente insultata da un'attrice proveniente dal mondo dell'eros, Priscilla Salerno. La donna ha attaccato pubblicamente l'ex fidanzata di Andrea Damante non solo per il suo aspetto fisico ma anche sul piano sentimentale. La Salerno, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha offeso gratuitamente [VIDEO] la beauty influencer romana ed ex corteggiatrice di Uomini e donne. Attraverso un post l'attrice ha scritto: 'Ragazzi sono sul treno con la De Lellis, è una nana oscena'.

Giulia De Lellis ammette il tradimento del suo ex Damante

Le parole della Salerno non hanno colpito la nuova fiamma di Irama solamente sul piano fisico, ma bensì anche sul lato sentimentale.

Priscilla, infatti, ha continuato la sua critica nei confronti della giovane ex gieffina: 'Ora capisco perché quel tipo, Andrea Damante l'ha tradita. Lui ci ha provato anche con me perché anch'io sono di Verona e ci siamo visti in un bar. Lo dico che chi ha il pane non ha i denti'. Al termine del post, l'attrice ha anche elogiato il deejay veronese per aver tradito la sua fidanzata. Di sicuro le critiche ricevute non faranno assolutamente piacere alla De Lellis, ma di solito l'influencer riesce a reagire piuttosto bene. Non è la prima volta, infatti, che Giulia viene criticata per il suo aspetto fisico.

Giulia De Lellis, al momento, non ha replicato alle critiche dell'attrice Priscilla Salerno. L'influencer, dopo aver chiuso la storia con Andrea Damante, aveva dichiarato di essere stata molto male per i comportamenti del suo ex fidanzato, ma senza mai rivelare i motivi della rottura.

Solo all'inizio del nuovo anno, attraverso uno scatto pubblicato sui social, la De Lellis ha confermato i vari tradimenti da parte dell'ex tronista di Uomini e Donne.

Vacanza da sogno per Giulia e Irama

Lo scorso martedì, 15 gennaio, Giulia De Lellis ha compiuto 23 anni. Per festeggiare gli anni l'influencer si è dedicata una vacanza da sogno [VIDEO] alle terme del Bormio con il suo fidanzato Irama. Tra i tanti scatti e messaggi d'auguri alla romana è arrivato un messaggio speciale da parte della mamma Tiziana: 'Ti sei fatta attendere, ma ci hai dato una gioia immensa che non finirà mai. Tu sei e sarai sempre speciale'. Intanto, al ritorno della breve vacanza, Giulia ha annunciato un party folle e sopra le righe che sorprenderà tutti.

Non ci resta che attendere per scoprire in cosa consisterà questo party e se l'ex corteggiatrice deciderà di rispondere alle accuse inaspettate dell'attrice a luci rosse.