Lunedì 28 gennaio inizia una nuova settimana con la soap opera di Rai Uno, 'Il Paradiso delle Signore', capace di incuriosire con il passare degli appuntamenti milioni di telespettatori italiani [VIDEO]. L'attenzione principale di queste settimane viene rivolta intorno al personaggio di Oscar, la cui presenza si fa sempre più importante, come dimostrato dalla difficile relazione con Clelia. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno fino a venerdì 1 febbraio svelano che Agnese rimane dispiaciuta per la lite tra Salvatore e Antonio al punto che accusa Elena della situazione.

Antonio, dal canto suo, dopo aver rotto il rapporto con la fidanzata non vuole perdersi d'animo e decide di andare a lavorare al circolo al fianco di Giovanni. Marta e Riccardo, invece, si contrappongono in merito all'idea di aiutare Riccardo a riprendersi da un periodo difficile della sua vita.

Marta si dimostra sicura che la scelta giusta sia quella di mandare Riccardo in una clinica svizzera per disintossicarsi, ma Umberto fa notare il suo parere opposto. Il Guarnieri vuole includere negli affari di famiglia il figlio, poiché si dice sicuro che alla base della dipendenza del proprio caro vi sia l'apatia.

Il Cattaneo intenzionato ad allontanare Oscar dal Paradiso

Nel frattempo, Clelia lavora come cassiera al Paradiso mentre Clelia è preoccupata per la presenza di Oscar all'interno del negozio. Adelaide crede che l'assunzione di Riccardo sia legata a interessi personali di Umberto. Luciano, invece, s’impegna in ogni modo per impedire l'ingresso al grande magazzino di Oscar. Elena, dal canto suo vuole tenersi lontana da Salvatore per evitare ogni contatto con il fratello di Antonio.

La giovane donna si vede costretta a lasciare la caffetteria trovando la comprensione di Roberta. Agnese informa della situazione Salvatore chiedendo all'uomo di parlare con Don Ermanno per togliere a Elena la possibilità di dare lezione ai bambini.

Silvia si riavvicina a Luciano

Questo retroscena provoca la rabbia di un bambino di nome Aldo che non sopporta l'idea che la maestra possa andare via. Intanto, dopo aver visto Oscar e Clelia insieme, Silvia decide di riconciliare i rapporti con Luciano. Il Cattaneo è in ansia per la conclusione dell'affare tra Bacchini e Vittorio. Federico e Roberta, dal canto loro, si preparano a recitare una farsa, diventando finti fidanzati, in attesa dell'arrivo dei genitori della ragazza. Infine Umberto invita al circolo Andreina, arrivata solo per far ingelosire Vittorio [VIDEO].