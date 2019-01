Annuncio

Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie più amate e seguite del dating di Uomini e donne, ma sono altrettanto molto chiacchierati. I due ex protagonisti del programma condotto nella fascia pomeridiana da Maria De Filippi sono finiti al centro di una nuova voce di Gossip, ma la Valli anche un po' stizzita ha smentito immediatamente il rumors.

Marco e Beatrice si sono conosciuti quando lui era seduto sul famoso trono e nonostante gli iniziali comportamenti ambigui da parte della ragazza, i due giovani sono usciti insieme dal programma.

Da quel momento hanno formato una vera e propria famiglia. Marco e Beatrice infatti convivono insieme e al bambino della Valli, si è aggiunta la piccola Bianca. Per la coppia è arrivato anche un periodo di crisi che li ha portati lontani [VIDEO], ma solo la forza dell'amore è riuscita ad avvicinarli e farli tornare più forti di prima.

Nei giorni scorsi alcuni giornali che si occupano di cronaca hanno lanciato un'indiscrezione molto particolare sulla coppia. Alcuni rumors hanno ipotizzato un matrimonio svolto in segreto per Beatrice Valli e Marco Fantini. In seguito alla pubblicazione della notizia, l'ex corteggiatrice emiliana ha deciso di replicare. Attraverso il suo profilo Instagram, la Valli ha dichiarato: "Ma io mi domando: non sapevo di essere sposata? Fake news". L'influencer come tutte le donne innamorate spera presto di convolare a nozze con il suo compagno, ma al momento per la coppia non c'è in vista nessun preparativo.

Marco Fantini a Viareggio chiede in sposa la sua Beatrice

In realtà a Beatrice Valli la scorsa estate sulle spiaggie della Versilia ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte di Marco Fantini.

L'ex tronista tramite un video pubblicato sui social era stato immortalato in ginocchio davanti alla sua donna mentre le chiedeva di sposarlo. Ad oggi però non è stata svelata nessuna data del presunto matrimonio per una delle coppie più amate di U&D.

Beatrice Valli insultata sui social

L'influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita ancora una volta nel mirino degli haters. La ragazza di Marco Fantini è stata criticata in occasione dei festeggiamenti [VIDEO] per il suo 24esimo compleanno. Alcuni utenti hanno insinuato che una festa così lussuosa era solo merito degli sponsor. La Valli però ancora una volta non le ha mandate a dire ed a tutti i leoni da tastiera, ha spiegato che nel rispetto del lavoro degli altri le cose le ha sempre pagate senza mai ricevere nulla gratis.