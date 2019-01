Annuncio

Annuncio

Una vita ci aspetta in Tv su Canale 5 ogni giorno, cosa ci raccontano di nuovo le anticipazioni spagnole? Diego sarà in serio pericolo, dopo che gli verrà diagnosticata una gravissima intossicazione da mercurio. Olga, invitata da Ursula ad avvelenarlo, non dovrà più portare a termine il suo macabro piano, visto che l'Alday sta perdendo la vita per cause naturali. Qualcosa però andrà storto per la psicopatica figlia di Ursula, visto che il medico darà un'ultima speranza a Diego: una trasfusione di sangue.

Tuttavia, la pratica avrà altissimi rischi sia per il donatore che per il ricevente. Intanto ad Acacias c'è un altro giallo da risolvere, ovvero la scomparsa di Belarmino.

Una Vita trame spagnole: l'ultima speranza di Diego

Nelle puntate spagnole di Una Vita [VIDEO] in onda nelle prossime settimane su Canale 5, vedremo Diego Alday versare in gravi condizioni a causa di un'intossicazione da mercurio.

Advertisement

Poco prima, Ursula aveva ordinato ad Olga di avvelenarlo, con la speranza di mettere fine alla dinastia degli Alday. La sorella di Blanca però, vedendo le sue gravi condizioni, non ha accettato di portare a termine l'omicidio. Samuel, rientrando a casa, troverà il fratello privo di sensi a terra e chiamerà i soccorsi. Anche Olga inizierà ad accusare gli stessi sintomi di Diego, ma non vorrà per nessun motivo andare in ospedale per ricevere le cure del caso. Blanca, che nel frattempo porta avanti la sua gravidanza difficile, si reca da Diego accompagnata da Samuel. Al capezzale dell'Alday c'è il dottore che, sebbene titubante, darà un'ultima speranza ai presenti: una trasfusione di sangue potrebbe salvare Diego. Ursula nel frattempo non perderà tempo per allontanare Samuel da Blanca, consegnando al giovane la lettera d'amore scritta dalla figlia quando Diego era in Brasile per motivi di lavoro.

Advertisement

Una Vita: Olga accetta di salvare Diego

Olga alla fine accetta di portare Diego in ospedale. Samuel, unico soggetto con il gruppo sanguigno compatibile, accetta di sottoporsi alla trasfusione di sangue, con la speranza di salvare il fratello. Quando Ursula verrà a sapere quanto stabilito, si mostrerà contenta e piena di speranza per Diego, ovviamente solo per allontanare ogni sospetto sul suo tentato omicidio. Le anticipazioni di Una Vita [VIDEO] ci mettono però in guardia: Ursula non sarà affatto disposta a mandare a monte il suo piano e così corromperà con un'ingente somma di denaro l'infermiera che effettuerà la delicata trasfusione, cosa avrà in mente? Intanto Belarmino non si trova, con grande disperazione di Lolita e Ramon.