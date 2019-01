Annuncio

Avanti un altro, noto programma televisivo condotto da Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5, nella puntata di ieri ci ha regalato un altro siparietto simpatico tra il conduttore e una concorrente: la donna ha chiesto a Bonolis se volesse vedere il suo 'cono' e lui, di tutta risposta, ha esclamato: 'Per un attimo ho pensato che volesse farmi vedere le zizze'.

Avanti un altro, un donna imbarazza il conduttore

Ogni puntata di questo gioco in onda la sera su Canale 5 riserva qualcosa di inaspettato e di comico da parte o dei concorrenti o dei conduttori.

Durante la puntata precedente Bonolis, a seguito di una risata di un valletto su una gaffe di Laurenti, ha reagito dandogli uno schiaffo. Questa volta però il conduttore era alle prese con una donna, una concorrente, un po' fuori dalle righe che all'improvviso si è rivolta a Bonolis dicendo: "Vuoi vedere il mio cono portafortuna?".

Domanda che ha fatto pensare subito qualcos'altro, visto che la concorrente ha cominciato ad alzarsi la maglietta: la donna stava andando verso il tatuaggio ma come potete [VIDEO]immaginare per un attimo il tutto è stato frainteso.

Bonolis, come classico suo, ha ironizzato sul fatto esclamando: 'Per un attimo ho pensato che volesse farmi vedere le zizze'. Le intenzioni della concorrente ovviamente non erano quelle e, dopo un attimo di imbarazzo, il gioco è ripreso come al solito. La nuova edizione del gioco, tornata in onda con il nuovo anno, da poche settimane dunque, si è già distinta per questi ultimi due avvenimenti. Nella puntata del 9 gennaio scorso, come accennato poc'anzi, c'è stato un momento di tensione quando Bonolis ha preso le difese di Laurenti: il suo amico e collega è stato preso in giro dal Bonus, un componente del 'mini mondo', chiamato Daniel Nilsson.

Lo schiaffo al Bonus

La reazione, quella di Paolo, ha lasciato tutto lo studio sbigottito [VIDEO] ma al tempo stesso divertito. Le domande dei concorrenti erano sulla tromba, lo strumento musicale. In quel momento è entrato in studio il Bonus che è scoppiato a ridere quando Laurenti ha avuto qualche difficoltà a leggere la risposta esatta al concorrente di turno. Bonolis si è alzato dalla postazione, si è diretto verso lo svedese e gli ha tirato uno schiaffo: "Oh coso, questo è un mio amico, ma come ti permetti? Prendi in giro tua sorella, capito? Stai al tuo posto" gli ha detto in faccia il conduttore. Sui social il fatto è stato molto commentato, per alcuni il conduttore ha esagerato nella reazione.