Cosa è successo ai volti di Tina Cipollari e Gianni Sperti? E' questa la domanda che si stanno facendo i fan di Uomini e donne da poco più di 24 ore, cioè da quando è andata in onda la prima puntata del programma nel 2019 [VIDEO]. Al rientro su Canale 5 dopo la pausa natalizia, gran parte della gente da casa ha notato qualcosa di diverso sui visi degli opinionisti del dating-show: secondo tanti, infatti, i due potrebbero essere ricorsi a qualche ritocchino estetico tra una registrazione e l'altra.

Uomini e Donne: il cambiamento di Tina e Gianni fa discutere

Lunedì 7 gennaio, dopo uno stop che è durato circa due settimane, Uomini e Donne è tornato nella sua classica collocazione pomeridiana: Maria De Filippi ha riabbracciato il suo pubblico con una nuova puntata del Trono Over.

Oltre alle vicissitudini sentimentali di Gemma Galgani, a farla da padrone nell'appuntamento trasmesso su Canale 5 poche ore fa, sono stati Tina Cipollari e Gianni Sperti.

A far discutere il web, infatti, sono stati i presunti cambiamenti che i due opinionisti avrebbero apportato ai loro volti durante la pausa, dei cambiamenti che potrebbero essere frutto dell'intervento di un chirurgo estetico.

Il ballerino pugliese, per esempio, è tornato in Tv senza la sua solita barba e con una pelle più liscia del normale: il pensiero che hanno condiviso molti spettatori, infatti, è che l'uomo possa essersi ritoccato sia il viso in generale che le labbra, che appaiono più gonfie di prima.

Per quanto riguarda la bionda "vamp", in rete si dice che anche lei abbia un aspetto più giovane rispetto all'ultima volta che l'abbiamo vista sul piccolo schermo, cioè pochi giorni prima di Natale.

Meno rughe e gli occhi rimpiccioliti sono i particolari che i più attenti hanno notato sul viso di Tina, che confermerebbero che la donna si sarebbe rifatta più di qualcosa durante le vacanze.

Nel momento in cui scriviamo, né Sperti né la Cipollari hanno ancora commentato la notizia secondo la quale si sarebbero ritoccati [VIDEO]nei giorni scorsi per apparire più giovani davanti alle telecamere.

Tina versa l'acqua addosso a Gemma: il pubblico di U&D non ci sta

I ritocchini che avrebbero fatto Tina Cipollari e Gianni Sperti nel periodo in cui Uomini e Donne non è andato in onda, non sono l'unico spunto di discussione che ha offerto la prima puntata del programma del 2019. Lunedì 7 gennaio, infatti, abbiamo assistito ad un momento che ha diviso il pubblico: stiamo parlando di quando la bionda opinionista ha versato un'intera bottiglietta d'acqua addosso a Gemma Galgani.

Dopo averla raggiunta in camerino alla fine della precedente registrazione, la "vamp" ne ha approfittato per sfogare tutta la rabbia che nutre nei confronti della dama del Trono Over con un gesto che molti hanno condannato.

Se da un lato c'è chi ha sorriso nel vedere Tina bagnare completamente la sua "acerrima nemica", dall'altro c'è chi ha trovato eccessivo questo suo ennesimo atto di "violenza": ebbene sì, sul web in tanti hanno etichettato con la parola "bullismo" quello che la Cipollari ha fatto alla Galgani davanti alle telecamere.