Annuncio

Annuncio

Non è ancora chiara la notizia sulla segnalazione di Luigi Mastroianni ma il Gossip si è già scatenato: l'ex fidanzato di Sara Affi Fella è stato avvistato proprio oggi in ospedale. Sembra che il tronista di Uomini e Donne si sia infortunato, ma a dare la comunicazione dell'accaduto non è stato lui, visto che durante le puntate del people show di Maria De Filippi non gli è permesso usare i social. Intanto cresce la preoccupazione tra i suoi fan, ma al momento non ci sono molti dettagli in merito.

E' probabile che nella prossima registrazione di Uomini e donne, che avverrà tra qualche giorno, potrà dare delle spiegazioni su ciò che gli è successo, anche per il semplice motivo che.

Advertisement

sicuramente, riporterà ancora i segni dell'infortunio.

Uomini e Donne ultime news : Luigi Mastroianni finito in ospedale

Attualmente non è ancora stato comunicato il luogo della struttura ospedaliera. Le uniche informazioni che abbiamo al momento disponibili riguardano la pubblicazione di una foto di Luigi Mastroianni in stampelle. Pare che il ragazzo stesse uscendo dal reparto ortopedico: non presenta alcuna ingessatura o fasciatura sulla gamba, da ciò si potrebbe dedurre che si tratti di una semplice contusione all'arto inferiore destro ma questo non è dato per certo, poiché sembra che Luigi Mastroianni fosse in attesa di una visita o di avere i risultati di una radiografia.

Luigi Mastroianni in stampelle: il tronista si è infortunato

L'unica cosa che possiamo affermare con sicurezza è il suo avvistamento con le stampelle in ospedale, accompagnato da alcuni amici più stretti intenti ad aiutarlo.

Advertisement

I migliori video del giorno

Intanto i fan sperano in qualche anticipazione sui dettagli dell'infortunio, ma al momento possono contare solamente sulla registrazione delle prossime puntate di Uomini e Donne [VIDEO] dove probabilmente il tronista racconterà tutti i dettagli dell'accaduto. Nell'ultima registrazione dello show televisivo condotto da Maria de Filippi sono successe diverse cose interessanti: infatti la conduttrice si è persino scusata con Luigi Mastroianni per non aver potuto dedicare tempo al suo trono. Ad aver catturato l'attenzione della De Filippi sono stati gli altri tronisti, in particolare Andrea Cerioli che ha effettuato la sua scelta, Arianna Cirrincione. Successivamente Maria ha mandato in onda le esterne di Teresa Langella: la tronista napoletana si è fatta travolgere dalla passione con un romantico bacio ad Andrea Dal Corso. Il bacio tra i due ha fatto infuriare Antonio Moriconi, che ha annunciato di voler abbandonare in maniera definitiva il programma.