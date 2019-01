Annuncio

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della fiction "La compagnia del cigno". La serie narra della vicenda di sette giovani che frequentano il conservatorio e di una coppia costretta a superare un grave lutto. Oltre alla messa in onda in prima serata, la fiction potrà essere vista anche in replica su RAI Play. Ancora una volta un nuovo successo televisivo riafferma il primato della RAI sulla rivale TV privata, grazie ai quasi sei milioni di spettatori [VIDEO]che hanno seguito la seconda puntata l'8 gennaio.

Luca e Irene torneranno insieme

Nella terza puntata de La compagnia del cigno, la fiction con Anna Valle e Alessio Boni, cosa succederà ai due? Il direttore d’orchestra Luca e sua moglie Irene (che hanno vissuto una grande tragedia, per la perdita della loro bimba morta in un incidente) vivono una storia tormentata.

Irene ha lasciato Milano, il suo lavoro e il marito dopo il tragico avvenimento. A volte, però, si fa viva con l'uomo, e secondo quanto racconta l'attrice Anna Valle, che l'ha interpretata e che è stata intervistata sul futuro dei due: "Irene tornerà sui suoi passi".

Luca vive il dolore in modo più drammatico rispetto alla donna e questo potrebbe essere per loro motivo di riavvicinamento. Già nella prossima puntata in tal senso ci sarà una svolta a riguardo, la coppia si riunirà.

Ascolti e info repliche terza puntata

La fiction è piaciuta molto al pubblico Rai, che continua copioso a regalare soddisfazioni agli sceneggiatori e alle produzioni della TV di Stato, permettendo loro di fare ottimi ascolti. Le puntate precedenti della fiction hanno registrato quasi sei milioni di spettatori con uno share dell'8 gennaio del 22%.

La trama racconta anche le storie di sette giovani che vivono con passione il loro amore per la musica, frequentando le lezioni nel conservatorio milanese dove Luca è direttore d'orchestra.

Chi non potesse seguirla in diretta TV, può essere anche vederla in replica in un momento successivo, inoltre è possibile seguire tutte le puntate in streaming tramite Tablet, PC o smartphone. È sufficiente scaricare l'app e registrarsi al sito Rai Play, dove si trovano disponibili tutti i programmi Rai già trasmessi e da vedere in diretta [VIDEO]. Come registrarsi? Semplicemente cliccando sull'apposito tasto, compilando il relativo form ed inserendo la propria mail ed i propri dati personali. Per completare la registrazione basta aprire la mail inviata dal sito Rai, cliccare dove indicato ed il gioco è fatto!