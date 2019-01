Annuncio

Una lite violentissima è andata in scena nel corso della puntata di Uomini e donne dedicata al trono over di martedì 29 gennaio, con protagonisti Armando e Noel, i quali hanno creato un vero e proprio caos all'interno dello studio, scontrandosi con urla e offese. Il tutto nato dalle dichiarazioni di Armando della settimana scorsa, che aveva accusato la dama di aver voluto tenere nascosta la loro relazione. Accuse rispedite al mittente da Noel e che hanno dato vita al duro scontro andato in scena nella puntata di ieri ed al termine della quale, il pubblico si è riversato sui social accusando Maria De Filippi di non essere stata capace di calmare gli animi giudicati troppo accesi.

Il pubblico di Uomini e donne contro Maria De Filippi: 'Non puoi permettere questo schifo'

Molte le critiche e le polemiche piovute su Uomini e donne [VIDEO] e la stessa conduttrice dopo la messa in onda della puntata del 29 gennaio dedicata al trono over.

Il pubblico infatti, è rimasto sconcertato di fronte alla violenza verbale durante il confronto tra Armando e Noel, i quali, al centro dello studio di Uomini e donne, hanno dato vita ad un diverbio accesissimo con tanto di offese e urla. Motivo di quello che doveva essere un chiarimento tra i due, sono state le rivelazioni clamorose di settimana scorsa in cui il cavaliere ha accusato Noel di aver voluto tenere nascosta la loro relazione. Accuse respinte dalla dama, la quale, come abbiamo visto nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, ha a sua volta accusato Armando di aver mentito. Sui social il pubblico si è scatenato e commentando ciò che è stato trasmesso su Canale 5, ha preso di mira anche Maria De Filippi accusata di non essere stata in grado di calmare gli animi: 'Maria basta non puoi permettere questo schifo' si legge in rete.

U&D trono over, scontro Noel e Armando, chi sta mentendo?

La scenata di Noel e Armando vista nell'ultima puntata di Uomini e donne ha lasciato di stucco i fan della trasmissione, che in questa intricata vicenda non riescono a schierarsi, dato che non si capisce chi stia mentendo. Oltre ai commenti negativi rivolti alla conduttrice, sui social sono apparse critiche soprattutto nei confronti del cavaliere [VIDEO], giudicato da molti troppo aggressivo. La versione dei fatti data dai due protagonisti è molto diversa ed anche Gianni Sperti non ha le idee ben chiare su quanto possa realmente essere accaduto, anche se si dice convinto che tra loro una relazione c'è, visto il modo che hanno di discutere. Una situazione confusa che sta stancando il pubblico da casa, soprattutto dopo il violento scontro andata in onda ieri pomeriggio. Non resta che attendere le prossime puntate del trono over di Uomini e donne per scoprire come si evolverà questa vicenda e se verrà fatta chiarezza su quanto realmente accaduto.