Un posto al sole, la soap partenopea che ogni giorno tiene compagnia a milioni di telespettatori, torna con un nuovo appuntamento settimanale ricco di colpi di scena. Le trame degli episodi in onda dal 28 gennaio al 1 febbraio, rivelano che Elena scoprirà di essere incinta di Valerio, ma non gli dirà nulla a causa dell'arrivo di Simona. Intanto, Franco ed Angela potrebbero presto avere a che fare nuovamente con Prisco che cercherà di ottenere i domiciliari. Infine, Michele riuscirà a riabilitare la sua immagine grazie all'arrivo di un video che fa vedere come sono realmente andate le cose.

Un posto al Sole spoiler: Elena scopre di essere incinta

Le trame di Un posto al Sole dal 28 gennaio al 1 febbraio, rivelano che Elena scoprirà di essere incinta e inizialmente sarà spiazzata dalla novità.

La sua scoperta, potrebbe finire per avere delle conseguenze per diversi personaggi. Giulia cercherà di capire se i suoi sospetti sul rapporto tra Adele e suo marito Manlio siano fondati. Intanto Niko proverà a fare da mediatore tra Susanna e sua madre [VIDEO] che di recente hanno avuto dei contrasti. Elena, dopo aver scoperto di aspettare un figlio, non saprà se dirlo a Valerio, il quale riceverà una visita inaspettata da parte di una donna molto importante nel suo passato. Michele si ritroverà a dover adattarsi alle direttive di Scheggia, ma riceverà un video che potrebbe aiutarlo a ristabilire la verità dei fatti e riabilitare così la sua immagine. Valerio sarà sempre più sfuggente ed Elena non riuscendo a capirne il motivo, deciderà di non dirgli della gravidanza nel momento in cui arriverà Simona, la madre di Vera.

Anita scoprirà che Alex la spia e riporta tutto a Vittorio: proprio per questo motivo la costringerà a diventare sua complice.

Gaetano Prisco vuole gli arresti domiciliari

Il ritorno di Simona nella vita di Valerio, spiazza completamente Elena che a quel punto non saprà più come comportarsi. Il bel Viscardi, intanto per il bene di sua figlia Vera, proverà a tenere un rapporto pacifico con la sua ex. Angela riceverà un messaggio che la metterà in allarme visto che le farà ricordare un periodo molto difficile della sua vita passata. Renato e Raffaele faranno sempre più fatica a convivere. Roberto Ferri, dopo essersi ripreso dall'intervento che gli ha salvato la vita, dovrà decidere se provare ad incontrare Vera [VIDEO] oppure no. Elena, deciderà di condividere la lieta novella con sua figlia Alice. Gaetano Prisco cercherà di ottenere gli arresti domiciliari e questo preoccuperà molto Franco e Ciro che hanno da poco ripreso a lavorare in palestra, mentre Niko si occuperà di tenerli informati sulla situazione del boss.