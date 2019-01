Annuncio

Annuncio

Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amata soap partenopea [VIDEO] ”Un posto al sole”. In questo periodo la vicenda che per mesi ha tenuto col fiato sospeso i vari telespettatori, l’omicidio di Veronica Viscardi, sembra essersi messa da parte per dare spazio a nuovi eventi. A scuotere nuovamente gli equilibri appena ritrovati però, sta per arrivare una presenza che sicuramente non passerà inosservata, Simona. La donna, interpretata da Cinzia Cordella, sarà la mamma di Vera.

Arriverà a Napoli dopo aver saputo delle tristi vicende in cui sua figlia è stata coinvolta in prima persona per starle accanto.

Simona e la sua storia

Dopo il suo arresto per aver confessato di essere stata lei ad uccidere Veronica, Vera Viscardi [VIDEO] non è apparsa più in video durante la trasmissione delle puntate successive a quell’episodio.

Advertisement

Il suo personaggio non è uscito di scena, infatti sta per tornare e con se porterà l’apparizione di un nuovo personaggio femminile, sua madre Simona interpretata dall’attrice Cinzia Cordella. Simona sarà una donna molto determinata che farà di tutto pur di restare accanto a sua figlia in un momento così brutto e delicato della sua vita. L’attrice durante un’intervista ad un noto settimanale ha svelato che il suo personaggio, pur avendo sbagliato a lasciare sua figlia quando era ancora troppo piccola, tenterà in ogni modo di reinserirsi nella vita della ragazza anche se è stata lei per prima ad allontanarsi, in tenera età volutamente.

Simona ai tempi della nascita di Vera era solo una cameriera molto giovane che, dopo aver avuto una relazione con Valerio e aver scoperto di aspettare una bambina, decise di lasciarla alle cure dei Viscardi.

Advertisement

I migliori video del giorno

Non è ancora chiaro se la donna tornerà tornata per recuperare solo il suo rapporto con sua figlia o anche con il suo ex , Valerio. Sarà proprio lei a disturbare la serenità tra Elena Giordano e Valerio Viscardi appena ritrovata? Assisteremo ad un nuovo triangolo amoroso? Questo è ancora tutto da vedere, ma ciò che è certo è che Valentina Pace, che interpreta Elena, ben presto uscirà di scena per un periodo, a causa della sua gravidanza, e questo non fa di certo ben sperare per la buona riuscita della sua relazione col bel Viscardi (Fabio Fulco).

Cinzia Cordella, attrice napoletana

La new entry di “Un posto al sole” è una nota attrice Napoletana, classe 1980. Nel suo curriculum vitae vanta l’interpretazione di innumerevoli ruoli in diversi prodotti teatrali e cinematografici, quali: Il Signor acciaio Cortometraggio, La strana coppia Teatro, Le Troiane Teatro Mercadante, I Meneni e tanti altri.