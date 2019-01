Annuncio

Appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap Una vita e che ci svelano cosa accadrà ad Acacias nelle puntate in onda da domenica 20 gennaio a venerdì 25 gennaio su canale 5 nel consueto orario delle 14,10. Molte le novità che movimenteranno il quartiere, primo tra tutti l'arrivo di un nuovo personaggio, Olga, la seconda figlia di Ursula, che vedremo attentare alla vita della propria madre. Svolta anche nel rapporto tra Simon e Adela che consumeranno per la prima volta il matrimonio [VIDEO].

Una Vita, trame al 25 gennaio: Olga tenta di uccidere Ursula, la Dicenta gravemente ferita

Stando alle anticipazioni di Una Vita e riguardanti le trame della prossima settimana, veniamo a sapere che Ursula è convinta che dietro gli strani doni si nasconda la figlia 'perduta' Olga; fatto che come vediamo anche negli episodi in onda in questi giorni, sta terrorizzando la dark lady.

Presa dal panico, Ursula deciderà di confessare a Blanca che la sorella gemella è ancora viva e la giovane, seppur titubante, deciderà di rintracciare Olga con l'aiuto anche di Samuel e Diego. I due fratelli Alday non si fideranno affatto di quanto dichiarato da Ursula, ma nonostante ciò aiuteranno Blanca nelle ricerche. Le anticipazioni sui prossimi episodi, ci svelano inoltre che, Ursula con l'aiuto di Carmen, compirà un altro omicidio, quello del suo scagnozzo, l'uomo che aveva dichiarato di aver incontrato Olga. Sarà dopo questi eventi che vedremo improvvisamente comparire ad Acacias proprio la piccola Dicenta, la quale ferirà gravemente Ursula accoltellandola all'addome. Sarà grazie all'intervento di Blanca e Liberto che la dark lady si salverà dalla morte, mentre Olga svanirà ancora una volta nel nulla.

Anticipazioni Una Vita, Simon si concede ad Adela

Se la Dicenta rischierà di morire per mano della stessa figlia, di altro tenore saranno le vicende legate ad Adela e Simon i quali, come ci rivelano le trame delle puntate in onda dal 20 al 25 gennaio prossimi [VIDEO], arriveranno a consumare per la prima volta il matrimonio. Andando per ordine, vedremo che Simon inizialmente intreccerà una relazione extraconiugale con Elvira che però verrà ben presto scoperta dalla moglie. Gli spoiler ci rivelano che la ex suora comincerà ad infliggersi delle ferite destando la preoccupazione di donna Susana, la quale parlerà con il figlio intimandogli di prendersi cura della moglie. Anche Samuel cercherà di far capire a Simon il male che sta facendo ad Adela continuando la relazione clandestina con Elvira e sarà dopo queste parole che l'uomo prenderà una decisione importante. Simon infatti pianterà in asso la Valverde e si concederà ad Adela.

Questo e molto altro nelle puntate di Una Vita in onda la prossima settimana.