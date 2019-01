Advertisement

Il momento della scelta di avvicina per Lorenzo Riccardi, che però sembra avere le idee ancora abbastanza confuse nei confronti delle sue corteggiatrici. Nell'ultima registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne, il tronista ha deciso di mettere alla prova sia Giulia Cavaglia che Claudia Dionigi per capire se davvero loro avrebbero risposto di no in caso di scelta. Si è trattato di uno scherzo ben orchestrato e che ha confermato quello che lui sospettava: entrambe le ragazze alla fine avrebbero accettato di frequentarlo anche al termine dell'avventura televisiva.

Ma l'esito di questa prova è stato ben diverso da quanto Riccardi si sarebbe aspettato: alla fine, sia Giulia che Claudia sono rimaste deluse [VIDEO]. E soprattutto una di loro ha lasciato chiaramente intendere di non voler tornare più nel programma.

Uomini e donne anticipazioni: Giulia delusa da Lorenzo

Nell'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e donne, effettuata lo scorso 3 gennaio, Lorenzo ha annunciato di essere pronto alla scelta [VIDEO]. La prima ad entrare in studio è stata Claudia, elegante come richiedeva l'occasione. Dopo avere ascoltato le ragioni della decisione, la romana ha appreso di essere la preferita e ha risposto di sì. Copione simile anche per Giulia Cavaglia, che però ha evidenziato dei sospetti sulle dichiarazioni del tronista fin dall'arrivo in studio. La scoperta delle vere intenzioni di Riccardi non è piaciuta affatto alle due ragazze, in precedenza deluse anche dal bacio scambiato in esterna con entrambe. Claudia, dopo avere ascoltato le ragioni di Lorenzo, però ha deciso di rimanere nel programma.

Diverso il caso di Giulia, furiosa davanti a questo ennesimo passo falso. Lei, a differenza della collega, è uscita dallo studio in preda alla rabbia, minacciando di non farvi più ritorno. Soltanto nelle prossime registrazioni scopriremo la sua decisione.

L'attacco di Deianira a Giulia Cavaglia

A peggiorare una situazione già abbastanza complica per la corteggiatrice di Uomini e donne Giulia Cavaglia, ci hanno pensato le Instagram Stories della influencer Deianira La Terribile che si è rivolta proprio alla modella torinese. In tali post, l'ex concorrente di Saranno Isolani ha espresso le sue perplessità in merito al percorso di Giulia, che a suo dire non è interessata solo a cercarsi un fidanzato. Insieme a tale motivazione ufficiale ci sarebbe infatti il desiderio di trovare degli sponsor. Queste le parole da lei scritte nel suo profilo: "Voi come ci andate in televisione, visto che non attivate il cervello? Vi sembra modo di comunicare determinate cose al pubblico? Mi viene da sorridere per quelli che dicono: ‘Come fa a scrivere certe cose?’.

Non è che quelli che vanno in televisione sono tutti intelligentissimi!" La Cavaglia non ha risposto a questa provocazione a differenza di quanto accaduto qualche giorno fa per Mara Fasone. E sebbene le dichiarazioni della influencer non debbano essere prese alla lettera, non possiamo fare a meno di pensare anche ai dubbi dello stesso Lorenzo e di Luigi Mastroianni nella fase iniziale del programma. Il tempo a disposizione per fare chiarezza non è più molto, dato che la puntata serale della scelta dovrebbe andare in onda già a febbraio.