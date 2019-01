Annuncio

Valentina Rapisarsa, ex personaggio del trono classico [VIDEO] di Uomini e donne, sta facendo discutere sul web il pubblico del noto programma di Maria De Filippi. L'ex corteggiatrice del tronista Andrea Cerioli ha spiazzato gran parte dei telespettatori creando non poche polemiche che la vedono protagonista di numerosi commenti sui social. Valentina si è recentemente mostrata senza veli in uno scatto pubblicato di recente sul proprio profilo Instagram. Quale sia stata la ragione che l'ha spinta a mostrarsi completamente come la natura l'ha fatta è ancora sconosciuta.

Molti utenti, infatti, hanno osato esprimere il proprio parere sottolineando come non sia necessario spogliarsi per ricevere qualche apprezzamento virtuale.

Uomini e Donne: Valentina Rapisarda nuda su Instagram: la foto

Valentina Rapisarda si è mostrata completamente nuda dopo aver fatto una doccia.

Lo scatto pubblicato dalla stessa ragazza sul proprio profilo Instagram accompagna la seguente didascalia: "Libera di essere ciò che voglio". Sebbene la Rapisarda abbia saputo cogliere il senso della frase citata attraverso uno scatto del tutto "libero", sono state varie le polemiche ricevute sul web in merito al gesto definito "azzardato" per il solo desiderio di ricevere apprezzamenti virtuali.

Infatti l'immagine di Valentina ha ricevuto un elevato numero di apprezzamenti pari a circa 25 mila like. Non sono mancati i commenti negativi espressi da coloro i quali hanno visto tutt'altro che di intelligente nella foto che ritrae la Rapisarda. In effetti sappiamo che questi sono i classici mezzi utilizzati sul mondo virtuale per allargare il proprio bacino d'utenza e acquisire una popolarità maggiore espressa in termini di numero di seguaci registrati su un determinato profilo su Instagram.

U&D, Andrea Cerioli dopo Valentina

Anche Andrea Ceroli, ex tronista corteggiato dalla Rapisarda, sta facendo discutere il pubblico di Uomini e Donne sul web. La ragione delle numerose polemiche circolanti in rete risiede nella scelta improvvisa del tronista [VIDEO] il quale, come ben sappiamo, ha abbandonato il programma insieme ad Arianna. Secondo le ipotesi che hanno trovato fondamento nello stesso studio del programma (e che sono nate dalle dichiarazioni di Gianni Sperti), Andrea e la sua nuova fidanzata si sarebbero messi d'accordo per uscire insieme dalla trasmissione. Naturalmente questa ipotesi è stata già smentita dal ragazzo che, invece, sta già condividendo i primi momenti di intimità assieme ad Arianna.