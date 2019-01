Annuncio

Dopo una settimana caratterizzata da ampie discussioni, soprattutto riguardanti Gemma Galgani e Rocco Fredella, il Trono Over di Uomini e donne tornerà in onda su Canale 5 il prossimo lunedì 21 gennaio con le puntate relative alla registrazione dello scorso 4 gennaio. In esse si parlerà ancora della rottura tra la dama torinese e il piastrellista, che si lanceranno accuse in merito ai reciproci comportamenti. Ma non mancherà lo spazio anche per un'altra coppia, protagonista di numerose critiche sui social network, ovvero Armando Incarnato e Noel Formica.

Nell'ultima puntata trasmessa su Canale 5, lui è stato accusato di nascondere qualcosa sul loro rapporto. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno persino espresso la possibilità che lui possa essere fidanzato [VIDEO], motivo per cui il cavaliere napoletano deciderà di chiarire una volta per tutte le motivazioni del suo comportamento.

E, tra un battibecco e l'altro, non potrà mancare lo spazio dedicato ad Angela Di Iorio e a un nuovo siparietto che coinvolgerà Tina Cipollari.

Uomini e donne anticipazioni: le accuse di Rocco

Nelle puntate dedicate al Trono Over di Uomini e donne in onda la prossima settimana, Gemma Galgani esprimerà le sue critiche per il comportamento di Rocco Fredella, sottolineando di considerarlo un bravo attore. Dopo un rwm di sfogo, sarà la volta dell'entrata in studio del cavaliere che non guarderà la dama e preferirà dirigersi verso Tina per un saluto. Il confronto che ne seguirà riporterà alla ribalta i soliti motivi e Rocco apparirà ancor più combattivo rispetto al precedente appuntamento in studio. Affermerà, infatti, di essere certo che Gemma lo abbia solo usato per restare al centro delle dinamiche del programma, ma che in realtà nei suoi confronti non ha mai provato del vero interesse.

La discussione troverà l'intervento di Tina, assolutamente concorde con le affermazioni del cavaliere.

Prossime puntate: la confessione di Armando

Uomini e donne oggi, 19 gennaio, non va in onda e tornerà regolarmente su Canale 5 lunedì prossimo a partire dalle ore 14:45. Nelle tre puntate dedicate al Trono Over, si parlerà dello strano comportamento di Armando Incarnato che ha fatto nascere il sospetto che lui possa essere già fidanzato con una dama estranea al programma. Per evitare di essere espulso, il cavaliere napoletano deciderà di chiarire una volta per tutte gli sviluppi della sua conoscenza con Noel. Spiegherà di averla vista più volte fuori dallo studio, incontrandola sia a Napoli che a Pescara. È stata lei, però, a non volere che lui informi la redazione di tale frequentazione, dato che allo stesso tempo frequentava anche un uomo estraneo a Uomini e donne. Dopo tale rivelazione, che continua a scatenare grandi polemiche sui social network, Armando chiederà scusa al pubblico e a Maria De Filippi, ottenendo il permesso di risedersi nel parterre maschile [VIDEO].

Le anticipazioni della prossima settimana segnalano un nuovo confronto che coinvolgerà Tina Cipollari e Angela Di Iorio: dopo avere dichiarato di non essere interessata ad un uomo benestante come gli opinionisti vogliono far credere, la dama vedrà un video nel quale verranno raccolte tutte le sue affermazioni riguardanti il suo cavaliere ideale. E lo scontro sarà inevitabile.