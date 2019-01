Annuncio

Continua senza sosta la 'marcia trionfale' della fiction con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, Valeria Fabrizi e Cristiano Caccamo, "Che Dio ci aiuti". Giovedì 31 gennaio, infatti, verrà trasmessa su Rai 1 [VIDEO] la quarta puntata della quinta stagione della serie, che si preannuncia ricca di colpi di scena e sorprese. Primo fra tutti ci sarà un bellissimo ballo dove Nico si ritroverà molto vicino a Ginevra, Maria deciderà di incontrare suo padre, Suor Angela indagherà sulla scomparsa di un giovane studente, un'imprevisto sconvolgerà i piani di Gabriele e Valentina e arriverà al convento Athos, un possibile compratore.

Da non dimenticare che le trame appena citate si riferiscono agli episodi 7 e 8, rispettivamente intitolati "Fuori!" e "L'ultimo ricordo".

L'arrivo del compratore misterioso

Le anticipazioni del settimo episodio della quinta stagione della fiction "Che Dio ci aiuti [VIDEO]" ci segnalano che Suor Angela scoprirà che una bambina che lei ha in custodia subisce maltrattamenti da parte di sua madre, la religiosa dunque prenderà a cuore l'incarico di proteggerla.

Maria chiederà aiuto a Nico per affrontare suo padre, ma finirà per non recarsi al ballo scolastico. Nico invece si recherà alla serata danzante e finirà per essere coinvolto in una situazione molto compromettente con Ginevra. Azzurra dovrà affrontare i goffi tentativi delle suore di fargli cambiare idea sulla vendita del convento, ma i tentativi non serviranno a molto, in quanto si presenterà sul posto un possibile compratore di nome Athos. L'uomo fin da subito mostrerà di essere misterioso e affascinante, ma non ispirerà molta fiducia nelle abitanti femminili del convento.

Foto compromettenti e cene rimandate

Le anticipazioni dell'episodio 8 invece, ci svelano che Nico aiuterà Suor Angela a scoprire dove si trova uno studente che risulta essere scomparso nel nulla. Nel frattempo Ginevra riceverà una foto di lei e Nico al ballo in un momento di passione.

Il problema in tutto ciò, però, non sarà tanto la foto in sé, ma il fatto che lei non ricorda nulla di quello che è successo quella sera. Azzurra non sarà molto sicura di voler incontrare Athos, il possibile compratore del convento, perché l'uomo è stato il suo grande amore di gioventù. Gabriele e Valentina decideranno di trascorrere insieme una bellissima cena romantica, ma finiranno per cambiare i loro piani a causa di un'imprevisto.