Annuncio

Annuncio

Continuano a incuriosire gli spettatori le vicende dei protagonisti di 'Un Posto Al Sole' [VIDEO]che, con il passare degli anni, riesce sempre a ottenere ottimi ascolti. La concentrazione principale viene posta intorno al personaggio di Giulia che decide di indagare riguardo alla vita dei coniugi Picardi in quanto Adele sembra impaurita dal marito. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 21 a venerdì 25 gennaio svelano che Roberto si trova in ospedale a lottare tra la vita e la morte: l'uomo è assistito dal figlio Filippo e dall'ex moglie Marina che vivono momenti d'ansia rispetto a quale possa essere il quadro clinico dell'imprenditore.

Michele, dal canto suo, decide di raccontare in radio la propria esperienza personale vissuta con gli studenti, legati a una realtà difficile poco interessati agli insegnamenti.

Advertisement

Quest'ultimo prova a includere in questo tipo di iniziativa Scheggia che, però, decide di rimanere imparziale; il marito di Silvia si sente solo per il trattamento ricevuto dai colleghi.

Giulia decide di mettere al corrente della situazione il figlio Niko

La messa in onda della trasmissione del Saviani rischia di prendere una piega del tutto opposta. Intanto Patrizio ha un nuovo incontro con Rossella, in seguito al quale deciderà di non rinunciare ai propri sogni. Nel frattempo Giulia, la madre di Niko, è sicura che Adele nasconda qualcosa, sebbene la donna non abbia intenzione di parlare del rapporto con il marito. L'ex moglie di Renato deve fare i conti con i suoi dubbi, in quanto non sa se sia il caso di informare il figlio dei sospetti in merito a questa spinosa ed intricata faccenda.

Advertisement

I migliori video del giorno

La madre di Angela però, prende coraggio e informa Niko della situazione, provocando la rabbia di Susanna che si sente esclusa da quanto la riguarda in prima persona.

Susanna riceve le scuse della suocera

Giulia prova a scusarsi con Susanna che, però, rimane nella propria posizione. Proseguendo con le anticipazioni, vedremo Diego capire di essere ancora innamorato di Beatrice, nonostante abbiano caratteri opposti. Ornella, invece, rimane sconvolta dal modo in cui Renato tratta la compagna; Diego, dal canto suo, vuole lasciare il posto di sostituto portiere e chiede a Franco la possibilità di essere assunto in garage [VIDEO]. Infine Valerio dovrà prendere una difficile decisione dopo l'arrivo di una persona molto importante che ha fatto parte della sua vita.