Le scelte dei tronisti di Uomini e donne Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez si avvicinano e tali lieti avvenimenti, salvo sorprese dell'ultimo momento, non verranno registrati negli studi Elios di Roma. A differenza di quanto accaduto per Andrea Cerioli, che ha deciso di anticipare i tempi scegliendo la corteggiatrice Arianna, i quattro tronisti faranno il nome della ragazza o ragazzo preferito in un'occasione speciale, ovvero all'interno di una villa.

In tale location, saranno presenti i familiari dei pretendenti ancora rimasti in gara, ai quali il tronista o la tronista dovranno annunciare la propria decisione finale. È noto che tale momento romantico non andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5: vista l'importanza della scelta e soprattutto il successo del dating show targato Maria De Filippi, Mediaset ha deciso di concedere spazio niente meno che in prima serata.

Ma in quale giorno della settimana? E, soprattutto, a partire da quando? Di seguito i dettagli degli speciali [VIDEO]dedicati al Trono Classico.

Uomini e donne anticipazioni: in onda tre puntate speciali

Secondo quanto riportato dal sito davidemaggio.it, gli appuntamenti dedicati alle scelte dei protagonisti del Trono Classico di Uomini e donne saranno tre. Per quanto riguarda le dinamiche di tali puntate serale, la giornata ad esse dedicate sarà il venerdì sera a partire da metà febbraio 2019. In questo modo, il serale di Uomini e donne finirà per scontrarsi con Sanremo Young, il sequel del Festival di Sanremo condotto da Antonella Clerici a partire da venerdì 15 febbraio. Al momento resta da capire se davvero Teresa Langella, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi e Ivan Gonzalez troveranno spazio nelle puntate speciali o se uno di loro, per qualsivoglia motivo, verrà escluso da esse.

Tale ipotesi potrebbe riguardare Luigi Mastroianni, che sembra ancora molto confuso nel percorso con le sue corteggiatrici [VIDEO]e potrebbe non essere ancora pronto a fare il nome della sua futura fidanzata. Non ci sono dubbi, invece, nella programmazione serale di Teresa Langella, che nell'ultima registrazione dedicata al Trono Classico ed effettuata lo scorso 17 gennaio ha annunciato di essere pronta a fare la propria scelta in villa.

Le modalità del serale di Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne relative alle tre puntate serali confermano l'assenza di Maria De Filippi, che lascerà spazio a due voci narranti molto amate dai telespettatori del programma: l'ex corteggiatrice Giulia De Lellis e la dama del Trono Over Gemma Galgani. Insieme a loro, saranno presenti nella splendida location della scelta, anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti e la costumista Anahi Ricca.

L'intero evento sarà organizzato dalla party planner vip Valeria Marini, che già da tempo sta interagendo con i tronisti per capire i loro gusti e quelli delle rispettive famiglie.

In una recente puntate pomeridiana, infatti, Maria De Filippi ha svelato qualche dettaglio di più sulla serata di gala. In essa i tronisti saranno presenti con le rispettive famiglie nell'ala principale della villa, mentre corteggiatori e corteggiatrici si troveranno in un'altra ala, in compagnia dei propri invitati. Sarà compito dei tronisti recarsi prima dai "non scelti" per spiegare le ragioni della decisione e successivamente saranno sempre loro a trasferirsi dal ragazzo o ragazza che vorranno continuare a frequentare anche quando le luci delle telecamere si spegneranno.