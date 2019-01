Annuncio

Lunedì 4 febbraio comincia una nuova settimana con la longeva soap opera americana, Beautiful che continua ad attirare l'attenzione di milioni di telespettatori italiani [VIDEO]. La concentrazione principale è posta intorno al personaggio di Steffy che si vede costretta a vivere un momento difficile nella sua vita privata a causa della presenza di Bill. Quest'ultimo ha deciso di non denunciare Taylor ma l’ha sottomessa alle sue condizioni: l'editore vuole passare il resto dei suoi giorni al fianco della figlia di Ridge costretta a cedere alle richieste del padre di Wyatt.

Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno fino a domenica 10 febbraio svelano che Bill ha assegnato la sua casa al mare a Steffy e l'uomo, per risolvere gli ultimi dettagli, chiede aiuto a Justin.

Liam, dal canto suo decide di organizzare una cena a base vegetariana in compagnia di Ridge e Brooke mentre Bill spiega a Wyatt che la relazione con Steffy non è giunta al termine. Wyatt cerca di andare nel profondo della situazione ponendo delle domande al padre, in particolare per quale motivo la Forrester ha firmato i documenti per l'annullamento del matrimonio con Liam.

Ridge si schiera dalla parte della figlia

Nel frattempo Liam si appresta a ringraziare Hope per il supporto ricevuto dalla donna in un periodo buio della sua vita, ma il giovane Spencer deve prendere una decisione importante. Hope, dal canto suo mostra a Brooke il suo ottimismo riguardo al rapporto con Liam sicura che ci siano i presupposti per mettere in piedi la relazione con il figlio di Bill. Liam riflette in merito alla scelta tra Hope e Steffy ma Ridge decide di intervenire in merito alla situazione spingendo lo Spencer a rispettare i suoi obblighi matrimoniali, tra cui il giuramento fatto alla moglie.

Il Forrester non ha dubbi e si schiera dalla parte della figlia ritenendo che Steffy si sia scusata in diverse occasioni per quanto avvenuto con Bill.

Il dispiacere di Steffy

Bill fa a credere a Wyatt che sta con Steffy al punto che il figlio decide d'informare della situazione il fratello, facendo andare in porto il piano dello Spencer. Liam perde il controllo dopo aver saputo questo retroscena andando alla ricerca di Steffy per ottenere delle risposte dalla moglie mentre Ridge crede che la figlia si sia riconciliata con il marito. Brooke, invece, vive un momento di confusione in quanto è preoccupata per Hope; infine Steffy scoppia in lacrime davanti al padre per lo stato attuale del rapporto con lo Spencer [VIDEO].