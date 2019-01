Annuncio

Annuncio

Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della soap opera di successo, 'Il Paradiso delle Signore', che vede come protagonista l'attore Alessandro Tersigni [VIDEO]. L'attenzione delle ultime puntate è rivolta intorno al personaggio di Elena, la cui storia con Antonio Amato è intrisa di colpi di scena che minano sulla loro relazione. Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 21 fino a venerdì 25 gennaio svelano che Elena e Salvatore si concedono un bacio ma temono che Aldo possa essersi reso conto della loro intimità.

I Guarnieri, invece, devono affrontare un grande scandalo. Nicoletta ha lasciato l'altare dopo aver saputo del tradimento di Riccardo con Ludovica: la donna perde il senno e non sa come trovare la forza per reagire a questa delusione.

Advertisement

Inoltre la ragazza trova conforto tra le braccia del padre. Vittorio, dal canto suo s’impegna in un'iniziativa di beneficenza riguardante la raccolta di abiti usati che si prospetta piena di attese.

Irene aiuta Oscar a riconquistare Clelia, la donna amata

Nel frattempo Luca Spinelli trova il modo per disturbare la famiglia Guarnieri recandosi da un giornalista al quale racconta del matrimonio mancato tra Riccardo e Nicoletta. Umberto (Roberto Farnesi) non può accettare che questa vicenda finisca sui giornali e vuole evitare il peggio al punto che trova un'alleata nella persona di Adelaide con la quale decide di far scrivere un articolo diffamatorio nei confronti di Nicoletta. Riccardo, dal canto suo è messo informato delle intenzioni del padre e il ragazzo deve impedire l'uscita di quest'articolo e capisce di dover chiedere aiuto alla sorella e a Vittorio.

Advertisement

I migliori video del giorno

Irene, invece, finisce per innamorarsi di Oscar al quale mostra la propria disponibilità per aiutare l'uomo nel tentativo di riconquista di Clelia.

Aldo parla ad Antonio del misterioso corteggiatore

Tina con la sua grinta riesce a rendere partecipi i clienti riguardo all'iniziativa di beneficenza mentre la famiglia Cattaneo è sconvolta dalla pubblicazione dell'articolo sul conto di Nicoletta. Luciano vuole in ogni modo difendere la figlia e arriva a ricattare Umberto costretto a bloccare l'articolo diffamatorio mentre il ritorno di Antonio provoca la rabbia di Salvatore. Quest'ultimo viene costretto a nascondere i propri sentimenti nei confronti della donna. A complicare la situazione ci pensa Aldo pronto a comunicare ad Antonio la presenza di un misterioso corteggiatore [VIDEO] nella vita di Elena.