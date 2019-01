Annuncio

Un nuovo Gossip circola insistentemente sui social in queste ultime e vede protagonisti l'ultimo vincitore del Grande Fratello Vip Walter Nudo e Valeria Marini, immortalati mentre di scambiano un dolce bacio sulla guancia ad un evento. Ora sui social si rincorrono le voci secondo cui i due starebbero insieme, anche se i diretti interessati non confermano. Sta di fatto che, l'attore italo canadese, solo qualche giorno fa aveva dato un sonoro due di picche a Francesca Cipriani [VIDEO].

Bacio tra Walter e Valeria Marini, i social si scatenano

Il gossip lanciato dall'ex gieffina Giulia Salemi attraverso una sua Instagram Stories sta facendo impazzire il web.

In molti si chiedono se Valeria e Walter stiano veramente insieme ed il silenzio dei due sembra quasi una conferma. La coppia è stata immortalata ad un evento in cui erano presenti tantissimi vip e lo scatto inaspettato ha colto di sorpresa un po' tutti, dato che Walter sino a pochi giorni fa, si professava casto e desideroso di riprendere il rapporto con l'ex moglie. La Salemi tra l'altro, ha lanciato sui social anche il sondaggio 'Walter e Valeria formano una bella coppia?', mentre vediamo che le immagini pubblicate, mostrano solo qualche bacio sulla guancia [VIDEO] e molta affinità tra i due. Che sia proprio Valeria a rubare il cuore del bel Walter?

Due di picche di Walter Nudo alla Cipriani

Come tutti ricorderanno, durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, Walter aveva ricevuto la visita di Francesca Cipriani, la quale in varie ospitate da Barbara D'Urso, aveva più volte dichiarato di essersi innamorata dell'aitante attore.

Terminato il reality che lo ha visto tra l'altro vincitore, sembra però che l'atteggiamento di Walter sia cambiato. Da quanto racconta la Cipriani infatti, sembra che l'uomo non abbia nemmeno risposto al suo messaggio di congratulazioni.Tra l'altro Walter, ospite qualche settimana fa della D'Urso, ha accettato l'invito a cena della conduttrice, dando un sonoro due di picche a Francesca. Questo, unito al suo silenzio, ha mandato su tutte le furie la Cipriani che gli ha dato del maleducato, dato che non si sarebbe mai aspettata un atteggiamento del genere da una persona che fino a poco tempo fa reputava come l'uomo ideale. Ora le foto di Walter con Valeria Marini metteranno altro pepe al gossip e non piaceranno affatto a Francesca, già offesa per il comportamento del vincitore del Grande Fratello.