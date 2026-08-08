Dopo un lungo periodo di inattività Javier Martinez ha deciso di tornare sui social con foto e video che hanno reso felici tutti i suoi sostenitori. Nelle ultime ore, però, a far discutere è stato un commento che il 31enne ha scritto su Instagram e con il quale ha consigliato ai fan di non rispondere agli haters perché sarebbero persone in difficoltà e senza obiettivi.

Le parole di Javier sui social

Chi segue Javier da tempo saprà che non è molto social, ma le poche volte che appare su Instagram o su TikTok riesce sempre a lasciare il segno.

Il giorno in cui è volato a Macerata per fare acquisti nel negozio di una persona di fiducia, il pallavolista si è imbattuto nei commenti dei fan che gli chiedono di bloccare gli haters per evitare che macchino il suo account.

"Lasciateli parlare, in qualche modo devono intrattenersi. Sapete che questa è gente in difficoltà, senza arte né parte. Non li bloccate, anzi cerchiamo di essere inclusivi. Non ci mettono nemmeno la faccia, che senso ha farsi il sangue amaro?", ha replicato Martinez con un tono decisamente canzonatorio nei confronti degli utenti che non fanno altro che criticarlo nascondendosi dietro a profili fake.

La risposta del fandom

Con questo commento Javier si è velatamente preso gioco degli haters e chi lo sostiene adora il modo con il quale riesce a zittirli.

"Solo applausi per Javi", "Da lui mi aspetto proprio questo", "Sei un grande", "Queste persone possono solo rosicare, non diamogli importanza", "Arco e frecce, come al solito", "Questo ragazzo è oltre", "Chapeau", "Cari haters con lui sprecate tempo, lasciate perdere", "Anche oggi Javier ha servito", "Amo quando fa così", si legge su X in queste ore.

Il ritorno a Macerata

Oltre a prendere in giro gli haters, nelle ultime ore Javier ha condiviso con i fan il motivo per il quale è tornato a Macerata dopo tanto tempo.

Tramite un video che ha postato su Instagram, infatti, Martinez ha mostrato l'orologio che aveva appena acquistato nel negozio vintage di un caro amico: "Guardate che bello".

Fino all'altro giorno il pallavolista si trovava in Sardegna, dove ha soggiornato con Helena, il padre, i fratelli e le rispettive famiglie.