Oggi, 7 agosto, Helena Prestes e Javier Martinez hanno raggiunto un nuovo importante traguardo: i due sono fidanzati da 18 mesi e i fan non hanno perso l'occasione per festeggiarli con messaggi e dediche sui social. Sempre in queste ore la sorella della modella, Mariana, ha smentito in modo efficace e ironico le voci che vorrebbero gli Helevier separati, solo perché non si trovano nello stesso posto da alcuni giorni.

Nuovo traguardo per Helena e Javier

La vacanza in Sardegna di Helena e Javier si è conclusa qualche giorno fa: la modella è stata la prima a lasciare l'isola, poi nelle ultime ore anche il pallavolista ha preso un aereo che lo ha portato altrove (non si conosce ancora la destinazione finale).

Quella in corso, però, è una giornata molto speciale per gli Helevier: esattamente 18 mesi fa, infatti, Prestes e Martinez si sono fidanzati sotto gli occhi di tutti (nella casa del Grande Fratello) e non si sono più lasciati.

Questo importante traguardo è stato festeggiato dai fan con migliaia di messaggi sui social, in particolare dediche ad una delle coppie più amate e seguite dello showbiz.

Le dichiarazioni di Mariana Prestes

Nel giorno in cui gli Helevier festeggiano un anno e mezzo d'amore, la sorella di Helena si è esposta per smentire le chiacchiere che stavano circolando da quando i due si sono allontanati per motivi di lavoro.

"La cognata dice ai fan che anche se non è con Helena adesso, non si sono lasciati.

Basta, non ce la faccio più", ha scritto Mariana sotto ad una storia che Javier ha postato in mattinata dall'aeroporto di Roma.

La presa di posizione di Mariana è stata accolta con entusiasmo dai fan della coppia, in particolare da chi non ne può più delle voci di crisi che circolano sul web ogni volta che Helena e Javier si allontanano per un periodo.

"Brava", "Solo applausi per lei", "Siamo in tanti a non sopportare più questa situazione, smettetela", "Quando la finirete di tormentare i loro parenti? Siete ridicoli", "Due persone possono stare insieme e avere diversi hobby o impegni, è la vita", "Smettetela di cercare qualcosa che non c'è, non sanno più come dirvelo", si legge su X in queste ultime ore.