Che fine ha fatto Adrian? Adriano Celentano è tornato in televisione a distanza di anni con il nuovo show in onda su Canale 5. E' questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan che in queste settimane hanno avuto modo di seguire e vedere in onda sulla rete ammiraglia del Biscione le prime puntate di Adrian che, però, non è riuscito ad ottenere dei buoni risultati dal punto di vista degli ascolti, fermandosi a risultati ben al di sotto delle più rosee aspettative. Sta di fatto che da ben due settimane lo show risulta sospeso dal palinsesto di Canale 5 e al momento non vi sono ancora tracce.

Mediaset, mistero sul ritorno in onda di Adrian

In un primo momento, infatti, in casa Mediaset avevano comunicato che Adriano Celentano, a causa di un'influenza che lo aveva colpito, non avrebbe potuto seguire in prima persona lo svolgimento e la direzione artistica dello show e del cartone e quindi per questo motivo avevano preferito mettere in stand by il tanto atteso Adrian.

Peccato, però, che le due settimane siano passate e dello show di Celentano non c'è ancora traccia nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset. Al momento, infatti, non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale sul destino delle restanti puntate dello show di Canale 5 che ancora non sono state trasmesse in tv nonostante le varie richieste dei fan che desiderano scoprire quando potranno vedere in onda i prossimi appuntamenti.

Lo show, infatti, sarebbe dovuto ritornare in onda questa settimana ma, al momento, non è stato inserito in palinsesto e, pertanto, risulta ancora sospeso dalla programmazione della rete ammiraglia.

Il flop inaspettato dello show di Adriano Celentano

Cosa ne sarà delle restanti puntate del cartone animato e di quelle dello show che vedevano protagonista Nino Frassica? Vedremo quale sarà la decisione Mediaset nelle prossime settimane e vi terremo aggiornati sulle novità.

Intanto, però, va precisato che le prime puntate di messa in onda di Adrian non hanno registrato affatto degli ascolti che possono essere considerati positivi per la rete ammiraglia del Biscione.

Il cartone animato, per esempio, ha registrato il record negativo di appena 1.7 milioni di spettatori, fermandosi ad un disastroso 7% di share. In quella stessa serata la fiction La compagnia del cigno, in onda su Raiuno, venne seguita da una media di oltre 6 milioni di spettatori arrivando al 25% di share.