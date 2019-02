Annuncio

Emanuela Tittocchia è stata ospite nel salotto di Pomeriggio 5 dove ha lanciato delle pesanti accuse contro Mariano Catanzaro. La storia tra Emanuela e Mariano sembrava andare a gonfie vele, ma oggi qualcosa tra i due sembra essersi rotto. L’attrice ed opinionista di Mattino 5 è intervenuta nel programma condotto da Barbara D’Urso ed ha attaccato duramente il suo ex fidanzato: “Quando un uomo fa finta di essere un uomo e vede la sua donna piangere per delle fragilità non diventa aggressivo. Se fai così, sei una m....”.

Emanuela ha dunque puntato il dito contro il comportamento tenuto dall’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Inoltre, ha confessato di aver finalmente aperto gli occhi e di essere riuscita a chiudere una storia che non la faceva stare assolutamente bene.

Secondo la Tittocchia, il suo ormai ex fidanzato in più occasioni avrebbe avuto un comportamento sbagliato nei suoi confronti, tanto da averle fatto accumulare molto stress.

Nel corso dell’intervista, la nota opinionista ha confessato di essere stata messa in guardia più volte da alcune ex fidanzate di Catanzaro ma di non aver loro mai dato retta. Oggi però, la Tittocchia racconta nel salotto della D’Urso di vedere le cose in modo completamente diverso: “Tutti mi dicevano che era la persona peggiore al mondo. Io stavo bene con lui, ma poi ho iniziato a pensare”.

La replica di Mariano Catanzaro

In seguito all’intervista rilasciata da Emanuela Tittocchia, l’ex corteggiatore del dating condotto da Maria D Filippi ha deciso di replicare.

Attraverso una Instagram Stories, Mariano Catanzaro ha fornito la sua versione dei fatti. “Probabilmente lei ha rimosso tante belle cose. Emanuela ricordati di quante belle cose abbiamo fatto”. Secondo la versione fornita da Mariano, lui avrebbe reagito in malo modo con la Tittocchia dopo essere stato accusato di fatti non veritieri. In fine, l’ex corteggiatore ha dichiarato che a giorni fornirà ulteriori dettagli sull’addio ad Emanuela Tittocchia.

Deianira Marzano: ‘Ho prove contro Mariano’

Nel salotto di Pomeriggio 5 durante l’intervista fiume di Emanuela Tittocchia c’era anche Deianira Marzano. L’influencer, dopo le dichiarazioni dell’attrice, ha puntato il dito contro Mariano Catanzaro dicendo di avere delle prove che potrebbe incastrare il giovane.

La Marzano sembrerebbe sicura che l’ex corteggiatore stava con Emanuela solo per un possibile tornaconto mediatico.