Annuncio

Annuncio

Non mancano i colpi di scena all'interno della longeva soap opera di Rai Uno, 'Il paradiso delle signore' che vede come protagonista l'attore Alessandro Tersigni. L'attenzione principale viene rivolta alla famiglia Guarnieri, alle prese con alcuni importanti cambiamenti in quanto Umberto sembrerebbe cedere all'inganno ordito alle sue spalle da Andreina, di comune accordo con Luca. Le anticipazioni degli appuntamenti che verranno trasmessi da lunedì 4 fino a venerdì 8 marzo svelano che Vittorio avrà in mente dei progetti per il Paradiso Market, a partire dallo jungle. Le incomprensioni tra il Conti e la compagna aumenteranno e tale situazione non passerà inosservata agli occhi di Lisa mentre Umberto si dirà pronto a dare un annuncio alla famiglia.

Annuncio

L'uomo, infatti, rivelerà ai figli e alla cognata la proposta fatta ad Andreina di andare a vivere nella sua villa. Questa novità provocherà la rabbia della maggior parte dei componenti della famiglia Guarnieri, tra cui soprattutto Adelaide. La donna non vorrà dividere l'abitazione con la Mandelli e confiderà a Umberto tutta la sua preoccupazione.

Umberto non sarà d'accordo con la decisione del figlio di iniziare la terapia

Riccardo andrà alla prima seduta dal dottor Tornei, nella speranza di poter risolvere i problemi riguardanti la dipendenza dagli stupefacenti. Agnese si recherà a casa di Gabriella per sincerarsi delle condizioni di salute della donna, alle prese con una brutta influenza.

Annuncio

I migliori video del giorno

Nel frattempo, Nicoletta metabolizzerà quanto avvenuto con Riccardo, l'uomo dal quale aspetta un bambino: la giovane Cattaneo vivrà dei momenti di tensione parlandone con Roberta. Umberto, invece, si opporrà alla decisione del figlio di dare inizio alla terapia e si dimostrerà scettico riguardo all'utilità di questo percorso. Al Paradiso ci sarà carenza di personale, dopo che anche Dora si è ammalata: Lisa si troverà a gestire la situazione facendo notare di avere talento per essere una Venere perfetta.

Adelaide si ferisce

Nel frattempo Umberto, in previsione dell'arrivo della compagna, progetterà alcune modifiche da fare alla villa ma tale mossa provocherà uno scontro con la cognata. Marta, dal canto suo, verrà a conoscenza della lite tra il padre e la zia al punto che la giovane donna si deciderà ad avere un confronto con Andreina.

Annuncio

Un evento drammatico potrebbe cambiare la situazione in quanto Adelaide rimarrà ferita in seguito al crollo di un espositore; infine Andreina, per ingraziarsi la rivale, chiamerà in aiuto Antonio su consiglio di Ludovica.