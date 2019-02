Annuncio

Comincia l'attesa per la nuova stagione di Amici condotta da Maria De Filippi che riserva nuove sorprese ai milioni di telespettatori curiosi di conoscere le novità all'interno dello storico programma. In queste settimane si sta incominciando a parlare della possibile presenza nella trasmissione di Elettra Lamborghini, cantante tra le regine della scorsa estate attraverso brani di grande successo. Hanno avuto inizio le valutazioni per decidere il cast del programma, che sarà composto da professionisti e professori pronti a dare un contributo fondamentale al serale di Amici. Il famoso settimanale Oggi ha rivelato che tra i nomi ci sarebbe anche quello di Elettra Lamborghini. La moglie di Costanzo sarebbe interessata a portare nella trasmissione la ricca ereditiera che è stata già ospite in una puntata di Amici dove ha avuto un incontro con gli alunni ai quali ha spiegato i segreti per trasformare una canzone in una hit.

La De Filippi avrebbe pensato a un ruolo fatto su misura per Elettra. Il suo nome però circola anche far i possibili giudici della trasmissione The Voice of Italy.

Elettra Lamborghini dovrà scegliere tra The Voice e Amici di Maria De Filippi

Dunque la cantante, classe 1994, potrebbe decidere di rinunciare al programma con Simona Ventura per prendere parte ad Amici. Naturalmente stiamo parlando di supposizioni, e non è stato dato alcun tipo di ufficialità, ma le voci si fanno sempre più insistenti sebbene non sia facile per la cantante prendere una decisione. La Lamborghini all'interno di The Voice Of Italy avrebbe il ruolo di giudice ma potrebbe cedere al corteggiamento della De Filippi. Quest'ultima sta pensando alle novità da apportare all'interno della trasmissione serale di Amici e nel mese di marzo dovremmo conoscere la scelta della ricca ereditiera.

Le dichiarazioni rilasciate da Simona Ventura al settimanale Chi

Nel frattempo Simona Ventura ha sottolineato l'entusiasmo per l'opportunità che le è stata data di tornare in Rai dopo anni di distanza. La presentatrice sarà al timone di The Voice Of Italy ma, nel corso dell'intervista concessa al settimanale Chi, ha voluto ringraziare la collega Maria De Filippi per le opportunità che le ha dato a Mediaset. Ha spiegato che sta preparando un cast importante per la nuova edizione per poi sottolineare il legame speciale con la Rai, con cui ha ottenuto alcuni dei suoi più grandi successi. L'ex moglie di Stefano Bettarini ha infatti dichiarato: "Qui in Rai c'è un pezzo del mio cuore che torna a battere sul 2".